Santa Bárbara aplica mais de R$ 284 milhões na área da Saúde em 2025

O Município de Santa Bárbara d’Oeste encerrou o exercício de 2025 com investimento total de R$ 284,3 milhões na área da Saúde, conforme dados consolidados de janeiro a dezembro apresentados na prestação de contas do 3º quadrimestre nesta quarta-feira (25) na Câmara Municipal.

Do total investido, R$ 204,7 milhões foram provenientes exclusivamente de recursos próprios do Município, o que representa 31,36%, percentual 16,36% acima do previsto por lei.

Do montante aplicado no exército de 2025, a Atenção Especializada somou R$ 94,9 milhões em despesas liquidadas, reforçando a oferta de consultas, exames e procedimentos de média e alta complexidade.

Dados

Conforme os dados, a Saúde Geral registrou R$ 30,5 milhões em investimentos, enquanto a Atenção Básica contabilizou R$ 4,7 milhões e a Vigilância em Saúde R$ 1,4 milhões. A Assistência Farmacêutica totalizou R$ 4,5 milhões no período.

O secretário de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, Marcus Pensuti, destacou que 2025 foi marcado por investimentos históricos e responsabilidade na aplicação dos recursos. “Encerramos o ano com mais de R$ 284 milhões investidos na Saúde, sendo R$ 204,7 milhões de recursos próprios, muito acima do mínimo previsto por lei. Isso demonstra planejamento, equilíbrio fiscal e, principalmente, prioridade absoluta dada pelo prefeito Rafael Piovezan à Saúde”, afirmou.

O secretário também ressaltou os avanços estruturais, como as obras do Cidade Saúde, do novo CAPS, de duas novas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e a entrega do Ponto de Coleta de Exames no Jardim Boa Vista já em funcionamento. “Estamos ampliando e modernizando a rede, fortalecendo a atenção básica e especializada, e garantindo mais acesso e qualidade no atendimento. Esse é o resultado de uma gestão comprometida com as pessoas e com o futuro da Saúde em Santa Bárbara d’Oeste”, concluiu.

