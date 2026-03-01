Quinteto Cultura e espetáculo de dança “Antiquada” são atrações em Hortolândia

Projeto Notas de abraço leva música para pacientes do CAISM, na terça-feira (3), às 14h; já à noite, às 20h, a atração é o projeto +Dança, no Teatro Elizabeth Keller de Matos; eventos integram programação da Semana Cultural de março

A música tem o poder de ajudar na recuperação da saúde. Para levar música a pessoas e pacientes que precisam, a Prefeitura de Hortolândia realiza o projeto Notas de abraço, na próxima terça-feira (03/03). O projeto terá apresentação do Quinteto Cultura, às 14h, no Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM), localizado na rua José Pereira de Lira, 255, Jardim Green Park. A classificação indicativa é livre. O projeto integra a Semana Cultural de março, promovida pelo município. A semana acontece de 01 a 08/03. A programação pode ser acessada por meio deste LINK.

De acordo com o guitarrista do Quinteto Cultura, Tim Mendes, o grupo apresentará um repertório especial na ocasião. “A pedido da coordenação do CAISM, faremos um repertório de músicas brasileiras com a temática de fé e esperança”, explica o músico. O grupo é formado por servidores da Secretaria de Cultura. Além de Tim Mendes, completam a formação da banda José Cariri Santos (pianos e teclados), Davi Salgado (contrabaixo), Carlos Henrique “Carlinhos” (bateria e percussão) e o vocalista Renan Souza.

A Secretaria de Cultura criou o projeto Notas de Abraço em 2021. A proposta é levar apresentações musicais para públicos minoritários, como pessoas em situações de vulnerabilidade social, de rua, de acolhimento institucional, em tratamento de saúde, com deficiência ou mobilidade reduzida, dentre outras.

DANÇA

A Semana Cultural continua na terça-feira à noite com o projeto +Dança. A atração é o espetáculo “Antiquada”. A apresentação será, às 20h, no Teatro Elizabeth Keller de Matos, que fica dentro da Unidade Cultural Arlindo Zadi, localizado na rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda. A classificação indicativa é de 10 anos.

O espetáculo será apresentado pela companhia Palco 78 Produções Artísticas. O enredo é ambientado em um antiquário chamado Bisque. O estabelecimento decide fazer um leilão de móveis e obras de arte. Ao chegar para o leilão, os espectadores têm uma surpresa: as obras de arte não são objetos.

O QUE É SEMANA CULTURAL?

A Prefeitura de Hortolândia realiza a Semana Cultural todo mês. O objetivo é democratizar o acesso da população a shows e espetáculos culturais.

A proposta é reunir numa mesma semana os diversos eventos que o município promovia em dias diferentes de um mesmo mês. A Prefeitura começou a realizar a Semana Cultural no ano passado. Desde então, o município já recebeu artistas conhecidos como Gabriel O Pensador, Detonautas, Di Ferrero, Braulio Bessa, Nany People, dentre outros.

