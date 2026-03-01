O ex-vereador de Americana Rafael Macris, que é pré-candidato a deputado estadual pelo Missão (partido do MBL) foi criticado nas redes depois de um vídeo de seus correligionários mostrar arrecadação de seu partido para desabrigados das chuvas em Minas Gerais.

Rafa falou dos paletes arrecadados e falou que ‘só os de cerveja que não’. As críticas apontam o que seria ‘molecagem’ e ‘falta de sensibilidade’ do grupo liderado pelo candidato a presidente do partido Renan Santos.

Vídeo Rafael Macris paletes MBL

As fortes chuvas que atingiram a Zona da Mata, em Minas Gerais, no início de março de 2026, resultaram em uma tragédia com 72 mortes confirmadas até o dia 1º de março de 2026. A maioria das vítimas foi registrada nas cidades de Juiz de Fora e Ubá.

