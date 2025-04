Nova Odessa: Motociclista se fere em batida com carro

Um motociclista ficou ferido por volta das 13h desta quarta-feira (16) após bater o veículo contra um automóvel modelo Volkswagen TCross na Avenida Industrial Oscar Berggren, em Nova Odessa.

O condutor da moto seguia pela via sentido Avenida Ampelio Gazzetta quando, ao realizar uma ultrapassagem a um veículo, acabou batendo na lateral traseira do lado do motorista que transitava no mesmo sentido.

Estado do motociclista

O motociclista sofreu lesões nos braços e pernas devido a queda ao solo. O agente de Trânsito Faria foi acionado pela base da GCM (Guarda Civil Municipal), que compareceu ao local e acionou a ambulância . O aetndimento foi realizado e a vítima levada ao Pronto Socorro de Nova Odessa.

A Viatura 36 da Guarda, através do GCM Galvão e da GCMF Basílio, também esteve no local do acidente. O Boletim de Ocorrência foi lavrado e o fato apresentado na Delegacia de Policia Civil.

