Esta quinta-feira, 29 de fevereiro, é dia de dar boas gargalhadas com o stand-up “Risodessa”. A primeira edição do show de comédia, que reunirá vários comediantes no palco, acontece a partir das 20h, no recém-reformado e modernizado Teatro Municipal de Nova Odessa. A realização é da Nova Mídia e a apresentação tem apoio institucional da Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Departamento de Cultura e Turismo. A classificação é acima de 14 anos e a entrada é 1 litro de leite, cuja arrecadação será destinada aos trabalhos sociais do Município.

O espetáculo tem Tiago Barbosa dividindo o palco com outros convidados: Lê Capene, Mr Amorim, Raislan Granja, Bruno Karmo (BK), Flávio Dutra, Carlito Neblina, Talliano e Milca Tiko. “Teremos vários humoristas da cidade e região. Queremos dar a oportunidade para quem quer começar na carreira de stand-up”, disse Tiago.

Segundo ele, o primeiro stand-up realizado no final do mês passado teve um público excelente e a expectativa com esta nova edição e com mais comediantes, é de casa cheia novamente. “Pretendemos lotar o Teatro Municipal e pedimos, na entrada, 1 litro de leite que será doado às ações sociais da Prefeitura”, frisou.

Serão disponibilizados 170 convites, portanto, os interessados podem reservar por meio da página da Nova Mídia no Instagram (@novamidiatvno), que no dia trocará o leite pela pulseira. “Já estamos aceitando reservas, mas também aceitaremos no dia da apresentação”, acrescentou Tiago.

Para o responsável pelo Departamento, Lucas Camargo, os shows de comédia são mais uma ação do Departamento de Cultura visando oferecer outras formas de entretenimento à população. “Começamos o ano com apresentações de stand-up, abrindo o calendário do nosso Teatro Municipal, e teremos nova apresentação neste dia 29 de fevereiro. Graças à modernização do nosso Teatro Municipal, agora temos condições de receber todo tipo de apresentação artística, além de grandes shows, que são excelentes opções de lazer à população”, destacou o gestor.

A reforma do Teatro Municipal realizada pela Prefeitura, por meio do Departamento de Cultura e Turismo e da Secretaria de Obras, foi entregue à população em outubro do ano passado. A obra incluiu a readaptação das instalações e correção de problemas estruturais internos e externos.

Foi a primeira reforma do prédio desde sua inauguração em 2016. O palco ganhou camarins, piso e teto “infinito”, adequado para receber cenários. A plateia tem agora um novo tapete vermelho, e todas as portas ganharam coberturas – entre outras melhorias. O Teatro Municipal Divair Moreira está localizado na Rua Tamboril, nº 140, no Jardim das Palmeiras.