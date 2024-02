O Rio Branco bateu o América de São José do Rio Preto

e se recuperou na Série A 4 do Campeonato Paulista (Paulistinha) em partida realizada na tarde desta quarta-feira em Americana.

Leia + Sobre todos os Esportes

Paim abriu o placar para o Tigre aos 29 minutos do primeiro tempo. O América parecia apático e o resultado se manteve até a ida para o intevalo.

O alvinegro de Americana voltou para o segundo tempo com tudo e, logo no 1o minuto, Gol de David Batista anotou mais um e deixou a partida em 2 a 0.

A vitória faz o Rio Branco ir a 13 pontos saltando uma posição na tabela, agora é o sexto. O América RP fica com 8 pontos na 11a posição.

O Tigre volta a jogar no sábado. Pela 9a rodada, recebe em casa o Nacional da Capital, outro time da parte de baixo da tabela.

É a chance de alcançar o G4 e sonhar com o acesso.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP