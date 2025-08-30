Nova Odessa promove palestras em escolas sobre combate a escorpiões

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Vigilância Municipal em Saúde, iniciou nesta quinta-feira (28), palestras educativas nas escolas municipais em alusão à Semana Estadual de Enfrentamento do Escorpião. As atividades seguem até o dia 5 de setembro, com o objetivo de informar os alunos sobre os riscos causados pelo animal, além de reforçar ações de conscientização e prevenção que garantam mais segurança e bem-estar da comunidade.

Durante os encontros, os estudantes aprendem a identificar os sintomas de picadas, quais os primeiros socorros essenciais e como agir em situações de emergência. A iniciativa também alerta para o aumento do risco nesta época do ano. “Os meses de agosto e setembro coincidem com o período reprodutivo dos escorpiões, tornando a limpeza de quintais e eliminação de criadouros ainda mais importante,” alertou a diretora da Vigilância em Saúde, Joseane Martins Gomes.

A médica veterinária Katia Ferrari, que participa da campanha, destaca que crianças de até 10 anos são as mais vulneráveis às toxinas do escorpião devido à gravidade dos efeitos do veneno em organismos menores. “Em caso de picada, a vítima deve ser levada imediatamente para o Pronto Atendimento para avaliação”, recomendou ela.

Os escorpiões se escondem próximos às residências, em terrenos baldios, entulhos, pilhas de madeira, tijolos, lixo e saídas de esgoto. Dentro das casas, podem ser encontrados em sapatos, roupas e toalhas. Para prevenir acidentes, é fundamental manter quintais e áreas internas sempre limpos, evitar acúmulo de materiais, vedar ralos e frestas, usar sapatos e luvas ao manusear entulhos, e afastar camas e berços das paredes.

