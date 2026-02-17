Nova Odessa: Processo Seletivo tem 60 vagas temporárias e cadastro reserva

Salários vão de R$ 2.072,91 até R$ 5.688,74 mil, mais cesta básica de R$ 1.070. Confira os cargos e como se inscrever

A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, por meio da organizadora AVANÇASP, divulgou a abertura do Processo Seletivo 01/2026 para contratação temporária de profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições estarão abertas a partir do dia 13 de fevereiro e seguem até o dia 16 de março de 2026.

Com validade de um ano, prorrogável por igual período, o certame oferece vagas imediatas e formação de cadastro reserva (CR) em diversas áreas da administração municipal. Os contratados serão regidos pela CLT e pela Lei Municipal nº 1.968/2004, com direito a benefícios como cesta básica no valor de R$ 1.070,00.

Cargos disponíveis e remuneração:

Ensino Fundamental Incompleto (Taxa de inscrição: R$ 55,00)

• Auxiliar de Apoio Escolar: 30 vagas + Cadastro Reserva – Salário: R$ 2.176,12

• Auxiliar de Serviços: 30 vagas + Cadastro Reserva – Salário: R$ 2.072,91

Ensino Fundamental Completo (Taxa de inscrição: R$ 55,00)

• Pedreiro: Cadastro Reserva – Salário: R$ 2.443,06

• Motorista de Ambulância: 02 vagas + Cadastro Reserva – Salário: R$ 2.574,66

Ensino Médio (Taxa de inscrição: R$ 72,00)

• Recepcionista: Cadastro Reserva – Salário: R$ 2.115,32

• Secretário de Escola: Cadastro Reserva – Salário: R$ 2.342,34

• Escriturário: Cadastro Reserva – Salário: R$ 2.176,12

Ensino Médio e Técnico (Taxa de inscrição: R$ 72,00)

• Auxiliar de Farmácia: 02 vagas + Cadastro Reserva – Salário: R$ 2.081,31

• Fiscal de Obras e Posturas: Cadastro Reserva – Salário: R$ 3.747,13

• Técnico de Enfermagem: Cadastro Reserva – Salário: R$ 3.614,52

• Técnico em Edificações: Cadastro Reserva – Salário: R$ 3.614,52

Ensino Superior (Taxa de inscrição: R$ 92,00)

• Assistente Social: 01 vaga + Cadastro Reserva – Salário: R$ 4.790,28

• Enfermeiro: Cadastro Reserva – Salário: R$ 5.032,77

• Farmacêutico: Cadastro Reserva – Salário: R$ 5.668,74

• Fisioterapeuta: Cadastro Reserva – Salário: R$ 4.790,28

• Fonoaudiólogo: Cadastro Reserva – Salário: R$ 5.032,77

• Professor de Educação Básica – Integral: Cadastro Reserva – Salário: R$ 5.130,63

• Professor de Educação Básica II – Artes: Cadastro Reserva – Salário: R$ 3.847,97

• Professor de Educação Básica II – Educação Física: Cadastro Reserva – Salário: R$ 3.847,97

• Professor de Educação Básica II – Inglês: Cadastro Reserva – Salário: R$ 5.130,63

• Professor de Educação Especial – Interlocutor de Libras: 01 vaga + Cadastro Reserva – Salário: R$ 5.130,63

• Psicólogo: 01 vaga + Cadastro Reserva – Salário: R$ 3.913,93

Como participar

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da organizadora: www.avancasp.org.br. É fundamental que o candidato leia atentamente o edital e seus anexos para verificar se atende a todos os requisitos exigidos para o cargo pretendido antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição.

Todas as informações oficiais, retificações e resultados serão publicados no mesmo endereço eletrônico, sendo de responsabilidade do candidato o acompanhamento.

