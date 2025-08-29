Nova Odessa registra avanço na reciclagem

Nova Odessa registra avanço expressivo na reciclagem com o projeto Recicla Cidade

Mais notícias da cidade e região

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, participou na manhã desta sexta-feira (29/08), de uma reunião com representantes de secretarias ambientais dos municípios associados ao Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Campinas). O encontro, realizado na sede do consórcio, em Nova Odessa, teve como objetivo realizar um balanço dos oito meses de implementação do projeto Recicla Cidade.

O secretário de Meio Ambiente de Nova Odessa, Rafael Brocchi, representando o prefeito Claúdio José Schooder, o Leitinho, que também é presidente do Consimares, destacou a participação ativa e permanente do município no projeto, especialmente na reciclagem de embalagem longa vida. “O Recicla Cidade é um sucesso. Após sua a implantação, a coleta de embalagens longa vida no município cresceu 85% e pretendemos ampliar o modelo para outros resíduos também”, disse ele.



Ainda de acordo com o secretário, dados da Coopersonhos, cooperativa de reciclagem em Nova Odessa, reforçam o impacto positivo do Recicla Cidade. “A cooperativa registrou um salto de 100% no volume de materiais processados nos últimos três meses”, disse ele.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP