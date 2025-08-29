Espetáculo infantil sobre Alzheimer estreia em Santa Bárbara neste sábado (30)

Por meio de recursos da Política Nacional Aldir Blanc, o público infantil e suas famílias terão a oportunidade neste sábado, dia 30, de assistir gratuitamente ao espetáculo “Sabores Esquecidos”, da Trupe Dona Formiga, no CEU das Artes, no Planalto do Sol. As apresentações acontecem em duas sessões, às 15 e 17 horas, ambas com acessibilidade em Libras.

Voltada para crianças de 6 a 9 anos, a peça aborda de forma delicada e lúdica o tema Alzheimer. Na história, conhecemos Pedro, que trabalha com sua avó, Dona Lúcia, em uma sorveteria mágica. Ao perceber que ela começa a perder a memória, ele tenta congelar o tempo para salvar suas lembranças. Com a ajuda dos amigos, Pedro descobre que o essencial é valorizar o presente — antes que ele derreta como sorvete.

Fundada em 2021 em Santa Bárbara d’Oeste, a Trupe Dona Formiga reúne jovens atores premiados nacionalmente e com experiência no audiovisual. Sob direção de Felipe Damasi, ator, diretor e educador, o grupo desenvolve projetos que unem inclusão, diversidade e impacto social.

Entre as conquistas recentes da trupe estão a participação na Câmara Setorial de Teatro, o reconhecimento pela Lei Paulo Gustavo com o projeto Todos Por Um (2024) e o desenvolvimento de “Sabores Esquecidos”, contemplado pela PNAB.

O projeto é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, por meio do Governo Federal, Ministério da Cultura, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

Serviço:

Espetáculo infantil “Sabores Esquecidos” – Trupe Dona Formiga | PNAB

Sábado (30), às 15h e às 17h

Local: CEU das Artes | Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

Acessibilidade em Libras

