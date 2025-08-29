Educação de SBO faz palestra sobre 1ª infância em Emei na Cidade Nova

Leia Mais notícias da cidade e região

Dentro da programação do “Agosto Verde – Mês da Primeira Infância”, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou na última segunda-feira (25) uma palestra voltada a pais, responsáveis e educadores da EMEI “Maria Araújo”.

A atividade foi conduzida pela psicóloga da Secretaria de Educação Ana Letícia San Juan. O encontro reforçou a relevância dos cuidados durante a primeira infância, período que compreende a faixa etária de 0 a 6 anos, essencial para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, motoras e socioemocionais.

Entre os pontos abordados, a psicóloga destacou a importância da alimentação saudável, da vacinação em dia, do acompanhamento da saúde física e mental por profissionais, da prevenção de acidentes e da atenção constante ao desenvolvimento infantil.

Também foi reforçado que o uso excessivo de telas nessa fase não é recomendado, pois pode trazer prejuízos à visão, à atenção concentrada e à capacidade de autocontrole, aspectos fundamentais para o processo de aprendizagem.

“A palestra foi um momento de reflexão e troca de experiências, reafirmando a importância da parceria entre escola e família para o pleno desenvolvimento das crianças”, destacou a psicóloga Ana Letícia.

A palestra teve duração aproximada de 60 minutos e foi recepcionada pelo diretor da unidade, Luciano Lopes da Cunha, e pela coordenadora pedagógica Priscila Gotardo Belgrem. A ação faz parte do trabalho desenvolvido pela escola junto às famílias e colaboradores, em cumprimento à Lei Federal nº 14.617/2023, que trata da proteção aos direitos da criança nessa etapa da vida.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP