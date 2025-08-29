Parque dos Ipês recebe espetáculo “O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá”

Mais de 30 mil pessoas já se emocionaram com a história de amor impossível entre um gato e uma andorinha. Agora, o espetáculo “O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá”, da Cia. Novelo, chega a Santa Bárbara d’Oeste para duas apresentações gratuitas no Parque dos Ipês (área de piquenique) neste sábado (30), às 15h30, e neste domingo (31), às 14h30 – esta última com recurso de audiodescrição. Realizadas por meio da Lei de Incentivo ProAC ICMS, as sessões contam ainda com Libras e Cartilha Atípica em todas as apresentações.

Inspirado no livro de Jorge Amado, o espetáculo foi eleito um dos melhores de 2022 pela Folha de S.Paulo e já conquistou plateias em diferentes regiões do país. Com concepção, dramaturgia e músicas da Cia. Novelo, a montagem tem direção de Maristela Chelala, direção musical de Marco França e direção de movimento de Dinho Hortêncio.

A narrativa apresenta a improvável relação entre o Gato Malhado, visto como mau e solitário, e a Andorinha Sinhá, livre e sonhadora. Em um mundo de regras rígidas, onde apenas iguais podem se unir, os dois personagens desafiam padrões ao construírem uma amizade verdadeira que floresce em amor. A história poética e sensível convida o público a refletir sobre empatia, respeito às diferenças e liberdade de escolha.

Sobre a Cia. Novelo

A Cia. Novelo é formada por cinco multiartistas mulheres e atua há mais de 10 anos no teatro de rua. Seus trabalhos são pensados para ocupar diferentes espaços — ruas, praças, parques e salas — sempre com uma linguagem popular e acessível. O grupo busca democratizar o acesso à arte e aproximar o público de grandes obras da dramaturgia.

Serviço:

Espetáculo “O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá” | Cia. Novelo

Dia 30 de agosto (sábado), às 15h30

Dia 31 de agosto (domingo), às 14h30 (sessão com audiodescrição)

Local: Parque dos Ipês | Avenida Corifeu de Azevedo Marques, s/nº, Jardim Belo Horizonte, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Duração: 80 minutos

Classificação: Livre

