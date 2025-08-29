Americana: DAE executa extensão de rede na região do Riviera Tamborlim

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana iniciou, nesta quinta-feira (28), a extensão da rede de abastecimento de água na Rua Romeu Gabatore, no bairro Riviera Tamborlim, região da Praia dos Namorados. Serão implantados 37 metros de nova tubulação.

“A nova tubulação vai proporcionar melhoria no abastecimento de água naquela região. É um trabalho importante, realizado em todas as regiões da cidade”, destacou o superintendente do DAE, Marcos Morelli.

O serviço utiliza tubulação de PVC com 50 milímetros de diâmetro, material mais resistente e eficiente. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos nesta sexta-feira (29).

