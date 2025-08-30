O Roteiro Gastronômico Americana 2025 levou um público rotativo de 9 mil pessoas, nesta sexta-feira (29), à região do Portal de entrada da cidade, no início do evento comemorativo aos 150 anos do aniversário do município.

Os shows das bandas The 80ers e Ultraje a Rigor embalaram os participantes, que cantaram sucessos dos anos 80, como “Nós Vamos Invadir Sua Praia”, “Ciúme” e “O Chiclete” e clássicos do rock como “Born To Be Wild” e “Surfing Bird”.

Até domingo (31), serão 10 atrações musicais de renome regional e nacional, e mais de 40 pratos com o melhor da gastronomia local, em uma verdadeira festa para valorizar a culinária e os produtores locais, com destaque para sabores que representam a identidade de Americana, fortalecendo a cidade como um destino turístico e comemorando o aniversário do município em grande estilo.

“É uma alegria muito grande ver tantas famílias reunidas nessa grande festa de aniversário de Americana. Um evento grandioso, à altura do que nossa cidade merece para celebrar os 150 anos de Americana”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“Tivemos uma grande estreia na primeira noite do Roteiro Gastronômico de 2025. O público se divertiu ao som das duas bandas da noite e nós da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi estamos felizes e otimistas com a programação que está por vir”, disse o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.

O evento continua neste fim de semana, com entrada solidária mediante a doação de 1 litro de óleo para entrega a famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade. Neste sábado (30), os portões serão abertos às 15h e no domingo (31), a partir das 12h. Confira os horários da programação:

SÁBADO (30/08)

15h – DJ Viny Blanco

15h30 – Isa Siqueira

17h – Do Palco Pro Buteco

19h – Ricardo e João Fernando

21h – Sami Rico

DOMINGO (31/08)

12h – DJ Viny Blanco

14h – New Samba

17h – Já tá Dentro

20h – Roupa Nova

O evento conta com esquema de segurança para o registro de acesso por catracas e presença da Guarda Municipal de Americana (Gama) para a tranquilidade dos frequentadores. A estrutura oferece Espaço Kids para crianças, feira de artesanato Ameriart com a exposição de criações de artesãos locais e “Tirolesa FAM” para quem deseja se aventurar.

Votações abertas no Roteiro

O público pode avaliar os pratos inscritos no Concurso Gastronômico no banner do evento no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), até as 20 horas do dia 30 de agosto, analisando critérios como sabor, apresentação, criatividade, custo-benefício e atendimento. São mais de 40 opções de pratos doces e salgados, com preços variando de R$ 10,00 a R$ 60,00, entre sanduíches, porções, sobremesas e outras opções de um cardápio que representam a identidade cultural da cidade.

Os pratos inscritos serão avaliados em duas etapas:

Votação popular nos dias 29 e 30 de agosto, por meio do banner do evento.

Júri técnico: os dez pratos mais votados na etapa popular avançam para a final, onde serão julgados por um júri convidado formado por especialistas na área de gastronomia e profissionais atuantes nos veículos de comunicação do município.

Os estabelecimentos vencedores serão anunciados no domingo, antes do show do grupo Roupa Nova. Serão premiados os três melhores pratos do concurso. Primeiro, segundo e terceiro colocados receberão um certificado, um troféu e as premiações em dinheiro.

1º Lugar – R$ 5.500,00

2º Lugar – R$ 3.000,00

3º Lugar – R$ 1.500,00

O Roteiro Gastronômico 2025 é uma realização da Prefeitura de Americana, com produção da Bokme! Produções, apoio da Suzano e parceria das empresas Americana Shopping, AVT Incorporadora e Supermercado São Vicente, por meio do Programa Conexão Cultura.