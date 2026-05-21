Evento começa nesta quinta-feira (21/05), no Paço Municipal; primeira noite reúne Meire Prado Ballet e Vivi Arte e Dança com repertório que vai de clássicos do balé a trilhas animadas
Na primeira noite (21/05), o público poderá conferir um repertório variado que mescla peças clássicas do balé com trilhas contemporâneas e animadas. O Meire Prado Ballet apresenta coreografias ao som de Pizzicato Infantil, Akai, Em Busca dos Dinossauros, Variações Carnaval de Veneza, O Despertar da Flora e a conhecida Dance of the Little Swans (do Lago dos Cisnes). Já a Vivi Arte e Dança traz um show de ritmo e energia com The Life of Riley, Imagination Land, Dreams Productions, Tears of Joy, Inside Outro, Ladie Choice, Não vamos Parar e Vamos fazer Barulho.
Na segunda noite (28/05), a Escola Castelinho apresenta coreografias inspiradas em Moana e Touch in the Sky. Laryssa Camargo preparou um repertório especial com grandes sucessos: Putza – 1. Mov, ABBA Gold, Frozen, Disney Films Favorites, Aladdin, Superfantástico e Trilha Animada – uma verdadeira viagem pelo universo Disney e pela música pop.
“A população está convidada a prestigiar esse encontro com muito carinho, que resgata uma importante tradição cultural do município”, destacou o prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho.