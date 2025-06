Nova presidente quer PT Santa Bárbara renovado e amplo em 2028

A nova presidente do PT de Santa Bárbara d’Oeste, Fernanda Feliciano, disse que quer o partido mais jovem, mais amplo e capaz de fazer cadeiras na Câmara da cidade em 2028. Fernanda é professora da rede municipal de ensino, diretora do Sindicato dos Professores e diz ser ainda ‘pouco experiente’ no trato com a política partidária.

Ainda nova na política, ela falou brevemente com o NM nesta terça-feira. E destacou um pouco de sua experiência política, profissional e o que pretende fazer depois da eleição que acontece agora em julho.

No domingo dia 06.07.25 das 9:00 às 17:00 na Câmara acontecem as eleições gerais no PT.

Nova presidente fala ao NM

“Queremos um partido ativo não só no período eleitoral. Precisamos ajudar na formação política e histórica do partido”, disse. Fernanda disse que ainda não foi discutido internamente com relação a candidaturas para deputados estadual ou federal.

