Novatec de Nova Odessa forma 1ª turma, com 500 alunos de 6 Escolas Estaduais

O Novatec (Programa de Orientação Profissional), lançado neste ano pela Prefeitura de Nova Odessa e instituições parceiras visando preparar os formandos do último ano do Ensino Médio para o mercado de trabalho, formou a primeira “turma” de 2023. A cerimônia de formatura do programa de orientação profissional aconteceu na noite de segunda-feira (05/12), no auditório do Grupo A Executiva – uma das empresas parceiras na iniciativa.

De um total 504 alunos das seis escolas do Estado que participaram do Novatec em 2023, cerca de 100 participaram dessa primeira formatura. Os demais estudantes receberão os certificados em sala de aula. Criado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, o Novatec conta tem parceria da Diretoria Regional de Ensino, Sesi, Sebrae, Ciesp, Ciee, Escola Técnica Estadual, Fatec, A Executiva e Sicoob Crediacil.

O evento contou com a presença do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Rafael Brocchi, que representou o prefeito Cláudio Schooder, o Leitinho. Devido ao sucesso deste primeiro ano, o prefeito Leitinho confirmou que o Novatec passa a ser realizado anualmente na cidade.

“É um momento gratificante entregarmos os certificados para as primeiras turmas que participaram dessa primeira edição do Novatec, programa de orientação profissional ofertado gratuitamente para todos os alunos do último ano do Ensino Médio das escolas de Nova Odessa e pioneiro na região. Ficamos felizes porque o objetivo, de promover reforço escolar anual com temas de educação financeira e empreendedorismo, foi alcançado”, destacou.

O gerente regional do Sebrae, Fábio Gerlach, com 25 anos de “casa”, ressaltou o apoio às atividades do Município. “Empreender, inovar, buscar conhecimento, fazer algo diferente, olhar para o mundo de maneira diferente é sempre um convite que o Sebrae faz. Estamos completando 30 anos de Sebrae na região de Piracicaba, fizemos 95 mil atendimentos este ano para 30 mil empresas diferentes e 17 mil pessoas diferentes, sem falar de outras ações que fazemos em parceria. Oportunidades existem, vamos ter vagas no Estado, e que vocês possam olhar para outros mundos, como o Sistema S, por exemplo. Muitas oportunidades estão próximas da gente e precisamos olhar de maneira diferente. Sucesso, parabéns”, desejou.

O representante do Sicoob Crediacil, Eder Felipe Russo, comentou a importância deste lado social. “Para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, a cooperativa está muito sensibilizada com este programa. Parabéns por concluírem mais essa etapa e tenho certeza de que vão levar para a vida toda”, disse.

A gerente administrativa da A Executiva, Ana Cristina Petrini, afirmou que o grupo está à disposição. “Quero agradecer a parceria. Ficamos o ano todo recebendo vocês e até me lembro da carinha de alguns. Para A Executiva, receber um currículo de vocês, com este perfil, já é um ponto positivo. Vocês estão de parabéns”, acrescentou.

Representando a Diretoria Regional de Ensino, o professor Andrey Victor de Souza, lembrou que 99% dos alunos presentes na formatura, tinham 100% de presença nas palestras. “Algo que foi falado e que é muito importante é que vocês estão mais preparados que a maioria, inclusive alguns até faziam anotações durante as palestras. Estou muito feliz em ver este local lotado. Parabéns pelo esforço, vocês são o futuro”, completou.

A agência local do Sicoob Crediacil fez o sorteio de seis poupanças no valor de 250 reais para os alunos que frequentaram 100% o curso, como estímulo à educação financeira. Os vencedores foram Carlos Eduardo Miranda (EE Geraldo de Oliveira), Vitória de Melo Brito dos Santos (EE Dr Joaquim Rodrigues Azenha), Asryel de Oliveira Mota (EE Dr João Thiene), Emili Vitória Miranda da Silva (EE Alexandre Bassora), Igor Felipe Blanco Souza (EE Professora Silvania Aparecida Santos) e Vinicius Carmello Beliçari (EE Professora Dorti Gambello Calil).

