Perseguição alucinada atrás de Golf roubado termina bem

Uma perseguição alucinada atrás de um VW Golf roubado

esta quarta-feira em Santa Bárbara d’Oeste terminou positivamente. O carro foi levado por dois homens (1 deles armado) na av São Paulo, mas a perseguição só terminou na zona rural da cidade. Foram usadas 5 viaturas da GM na perseguição que ainda teve muita poeira e o carro desaparecendo e depois sendo encontrado.

Leia abaixo relato pormenorizado da GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara D’oeste-Sp

APOIO TÁTICO 03

SUB INSP. FIRMINO GCM VILLALON GCM JOSÉ

DATA: 06/12/23

HORA: 21:10

LOCAL: ESTRADA DA CACHOEIRA S/N°

ROUBO DE VEICULO/AUTO LOCALIZADO

Após o controle da GCM informa a rede sobre roubo de um veículo Golf prata pela avenida São Paulo cometido por 2 individuos sendo um deles armado de revolver, Viatura 01 Sub insp. Morais, Gcm Nalao,Gcm Elias, Gcm Emerson visualizaram o veículo acessando a estrada da cachoeira dando início ao acompanhamento em meio ao canavial posteriormente vindo a perder o veículo de vista devido a poeira da estrada de terra; a Equipe de Apoio Tático 03 deslocou até o local para prestar apoio as demais viaturas quando visualizou o referido veículo abandonado em meio a uma estrada em meio a cana, feito uma varredura nas imediações nenhum indivíduo fora localizado, feito a busca veicular foi localizado uma bala clava utilizada por um dos indivíduos bem como a bolsa de uma das vítimas, feito contato com o proprietário do veículo o mesmo estava se deslocando ao plantão policial para registrar o roubo, foi então acionado o serviço de guincho que removeu o veículo até o plantão policial sendo este restituído a vítima após registro da ocorrência.

Auxílio nesta ocorrencia:

Apoio Tático Motos GCM Silva GCM Fernando GCM Gabriel

Viaturas da GCM usadas na captura foram 05 25 35 105 110

