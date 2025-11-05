Novembro Azul: Americana faz mutirão de serviços gratuitos a homens no sábado

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, promove neste sábado, dia 8, um mutirão voltado à saúde do homem, em alusão à campanha Novembro Azul, que destaca a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. A ação acontece das 7h30 às 11h, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos bairros Vila Mathiensen, Praia Azul, São Vito, Parque Gramado, Jardim Boer, São Domingos e Jardim São José (região da Praia Azul). No calçadão do Centro, entre as ruas Trinta de Julho e Fernando de Camargo, o atendimento será das 9h às 12h.

Durante o mutirão, serão oferecidos diversos serviços gratuitos aos homens, como aferição de pressão arterial, testes rápidos para ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis) e coleta de exames laboratoriais, como PSA total e livre (para detecção de alterações na próstata) e urina tipo I, destinados a pessoas de 40 a 65 anos. A orientação aos participantes é que apresentem documento com foto, CPF e comprovante de residência.

Os resultados poderão ser consultados no site do laboratório, mediante login e senha que serão fornecidos no ato da coleta, ou retirados na UBS de origem em até sete dias. Homens que apresentarem alterações nos exames terão atendimento prioritário com médico urologista, agendado pelo sistema de regulação municipal.

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, reforçou a importância da participação masculina na prevenção. “O Novembro Azul é uma oportunidade para que os homens se cuidem e façam os exames necessários. A detecção precoce do câncer de próstata aumenta significativamente as chances de tratamento bem-sucedido. Esperamos que todos aproveitem esta ação e priorizem sua saúde”, declarou.

A diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel, destacou a organização do mutirão. “Todas as UBSs participantes estarão preparadas para atender os homens, independentemente do endereço ou unidade de referência, desde que sejam residentes de Americana”, afirmou.

Serviço

Data: sábado, 8 de novembro

Locais:

Unidades Básicas de Saúde (7h30 às 11h)

– Vila Mathiensen: Rua das Alfazemas, nº 316

– Praia Azul: Rua Maranhão, nº 1.213

– São Vito: Rua Vicente Caravieri, nº 300

– Parque Gramado: Avenida da Amizade, s/n

– Jardim Boer: Rua Romildo Bosqueiro, nº 55

– São Domingos: Rua Salvador Giordano, nº 320

– Jardim São José: Rua Agostinho Turrão, nº 150

Região central (9h às 12h)

– Calçadão entre as ruas Trinta de Julho e Fernando de Camargo

