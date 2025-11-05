A premiére de “Wicked: For Good”, filme estrelado por Ariana Grande e Cynthia Erivo, em São Paulo, começou envolta em polêmica.

Horas antes do evento (ainda na madrugada), a intérprete de Glinda anunciou via Instagram que não viria mais ao Brasil.

Segundo a voz de “thank u, next”, o avião que a traria para o primeiro grande evento promocional do longa no país sofreu um contratempo sério ligado à segurança.

Enquanto isso, Cynthia Erivo (a Elphaba), Jonathan Bailey (Fiyero), o diretor Jon M. Chu e as atrizes Fabi Bang e Myra Ruiz – que deram voz e interpretam Glinda e Elphaba no teatro brasileiro desde 2016 – marcaram presença normalmente em São Paulo.

Se Ariana é “culpada” ou não, uma coisa é certa: ela está longe de ser a primeira superstar a cancelar uma vinda ao Brasil em cima da hora.

Nota de Ariana Grande

“Não consigo acreditar que isso está acontecendo e estou arrasada por estar enviando esta mensagem. Algumas horas atrás, minha equipe e eu tivemos que desembarcar do nosso voo, pois eles tiveram que fazer manutenção no avião devido a um problema de segurança e ele não decolará até às 11h de amanhã, o que significa que eu não chegarei a tempo para a estreia de Wicked For Good em São Paulo. Minha equipe e a Universal tentaram de tudo para resolver isso.

Procuramos todos os outros voos, noturnos, de manhã cedo, voos com conexão, comerciais e também opções privadas, e absolutamente nada estava disponível ou era possível que nos levasse a tempo. Mesmo tentando uma opção privada, é necessária uma permissão para voar daqui, que leva tempo para ser obtida. Estou com o coração partido por não poder estar aí com vocês. Tentamos sinceramente tudo o que podíamos e peço desculpas do fundo do meu coração.

Por favor, demonstrem aos meus incríveis colegas de elenco todo o amor que eu gostaria de poder demonstrar a vocês e tenham a celebração mais linda E novamente, eu sinto muito, muito mesmo.”

