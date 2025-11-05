Novos talentos soltam a voz na Semana Cultural de Hortolândia

Projeto Concertos no Paço, realizado na manhã da segunda-feira (3), teve participações das jovens cantoras Isis Moraes e Beatriz Pinheiro

Leia + sobre diversão e arte

A Semana Cultural deste mês, promovida pela Prefeitura de Hortolândia, abre espaço para os novos talentos começarem a brilhar. O público pôde ver dois deles no projeto Concertos no Paço – Bom dia servidor, na manhã desta segunda-feira (03/11), na sede da Prefeitura. O projeto teve a apresentação do grupo Vibrasax, que contou com as participações das jovens cantoras Beatriz Pinheiro e Isis Moraes.

Formado por saxofones, o Vibrasax animou a manhã com o show especial temático “Canto Preto”, em comemoração ao Dia e ao mês da Consciência Negra. O grupo tocou versões instrumentais de músicas de artistas negros brasileiros. O repertório incluiu clássicos como “As rosas não falam”, de Cartola, “Mama África”, de Chico César, e “Um a zero”, de Pixinguinha.

Com suavidade, a jovem Isis Moraes soltou a voz para interpretar o sucesso “Talismã”. A adolescente de 14 anos, filha do diretor do Departamento de Comunicação da Prefeitura de Hortolândia, Douglas Moraes, gostou da experiência de cantar em público. “Foi legal e divertido. Eu sempre toquei essa música no teclado. Eu gosto do ritmo dessa música”, contou a jovem.

Depois, Beatriz Pinheiro mostrou desenvoltura ao interpretar as músicas “Força estranha” e “Olhos coloridos”. A adolescente de 17 anos é uma jovem artista formada pelo Centro de Educação Musical Municipal (CEM) Maestro Ronaldo Dias de Almeida, unidade de ensino e formação da Prefeitura. A jovem estudou saxofone durante quatro anos e integrou a Nova Banda Jovem, um dos grupos do CEM.

A adolescente também gostou de participar da apresentação com o Vibrasax. “Foi muito gostoso! A interação com o público foi bem animada. Foi a primeira vez que cantei junto com um grupo”, destacou a jovem artista.

SEMANA CULTURAL

A programação da Semana Cultural começou no sábado (01/11) com a apresentação de alunos do curso de dança de rua, ministrado pela Prefeitura, e com a peça teatral “Esse morto não é meu”.

Já na noite desta segunda-feira (03/11), o público soltou a voz para recitar poesias no sarau Parada Poética. O evento teve ainda a participação do MC Marechal.

A Semana Cultural prossegue nesta terça-feira (04/11) com o evento Batalhas, Rimas e Conhecimento (BRC), que terá o show do trio Ao Cubo. A semana vai até este domingo (09/11).

Outros destaques da Semana Cultural de Hortolândia são o espetáculo Hortocity Comedy, com Nany People, nesta quarta-feira (05/11), e o show do cantor Fauzi Beydoun, vocalista do grupo de reggae Tribo de Jah, acompanhado pela Nova Banda Jovem de Hortolândia, neste sábado (08/11). A programação A programação está disponível no portal da Prefeitura, por meio deste LINK.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP