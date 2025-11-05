Um homem acusado de traficar drogas foi detido em ação da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste esta terça-feira. O caso aconteceu no Parque do Lago e ele estaria começando o turno de trabalho.

Ação dos Guardas Brandão, Pereira e Medeiros, com a viatura 14- flagrou o rapaz manuseando entorpecentes em uma área de grama. Ao perceber a presença da guarnição, uma mulher que se aproximava se afastou, enquanto o homem foi abordado.

Com ele foram localizadas porções de cocaína, crack e maconha. O suspeito admitiu que havia iniciado a venda de drogas no local. Diante dos fatos, recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Policial, onde a autoridade ratificou o flagrante por tráfico de entorpecentes.

Além do trafica, carro encontrado

Outro caso foi um carro recuperado no jardim Paulista. A ação foi registrada por volta das 12h20 na rua Cristovão Colombo.

🛑 AUTO LOCALIZADO Esta equipe do Canil 02 tomou ciência de um furto de veículo ocorrido durante a madrugada, no bairro São Francisco, tratando-se de um automóvel GM Corsa, de cor verde, placas LLG-4879. Durante patrulhamento preventivo pela equipe, o referido veículo foi localizado estacionado na Rua Cristóvão Colombo, porém sem a bateria.

Após consulta via sistema Cicomm, constatou-se que o veículo era produto de ilícito. Diante dos fatos, o automóvel foi conduzido ao 3º Distrito Policial, onde, após a apresentação da ocorrência, foi devidamente restituído à vítima.

