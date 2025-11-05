A atração passa antes em Sumaré, no dia 17, e irá compensar as emissões de carbono dos caminhões e conta com o selo de Evento Neutro

Com duas comitivas, a Caravana de Natal da Coca-Cola FEMSA Brasil teve seu roteiro anunciado para este ano. Entre 12 de novembro e 23 de dezembro, a atração vai percorrer diferentes rotas simultaneamente e passará por 93 municípios nos estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo, impactando mais de 63 milhões de pessoas.

Ambas as caravanas têm o mesmo formato e são compostas por cinco caminhões, que representarão os seguintes cenários: Carrossel dos Sonhos, Dança com Cartas, Presente de Natal, Caixinha de Música e Celebração do Natal. Além da presença do casal Noel, as comitivas contam com espetáculos visuais e sensoriais para encantar o público, como projeções, luzes e a coreografia ao vivo de uma bailarina.

Junto à ampliação da rota, com dez cidades a mais do que no ano passado, a edição de 2025 traz uma novidade para tornar o evento mais inclusivo. O evento realizará uma ação de audiodescrição, na qual será disponibilizado um link para acionamento desse suporte durante momentos da atração.

“A expectativa pela passagem dos caminhões da Coca-Cola, a proximidade com o público e o alcance que temos ao percorrer tantos locais formam uma experiência inconfundível, que só a Caravana de Natal consegue proporcionar. Neste ano aumentamos o número de cidades no roteiro e vamos compartilhar momentos mágicos com ainda mais pessoas”, afirma Luciano Sá, gerente de Experience & Prestige Accounts da Coca-Cola FEMSA Brasil.

Para este ano, a atração manteve a parceria com a Volkswagen Caminhões e Ônibus, que escalou o maior Volkswagen do mundo, o caminhão Meteor 29.530 para formar as comitivas que vão espalhar a magia do Natal por sete estados. “Para uma missão desse porte, não poderia ser diferente: a Coca-Cola FEMSA Brasil conta com a confiabilidade e robustez tradicionais dos caminhões Volkswagen. Os veículos rodam o país diariamente transportando seus produtos e agora vamos apoiá-los em mais esse capítulo vitorioso da nossa parceria para espalhar o espírito de celebração neste fim de ano”, destaca Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da VWCO. Os caminhões são de última geração para garantir máxima eficiência e menor impacto ao meio ambiente.

A Caravana de Natal faz parte das ações da Coca-Cola FEMSA Brasil para a data e traz o mote “Pegue uma Coca-Cola e viva o Natal”. O evento é gratuito e suas datas e percursos detalhados podem ser conferidos em https://natal.coca-cola.com.br/

Em Americana o desfile tem início previsto a partir de 19h00, no Supermercado São Vicente, Avenida João Bernestein, 630. Em Santa Bárbara D’Oeste o desfile tem início previsto a partir de 21h30, no Supermercado Crema, Rua Limeira, 2156.

O trajeto vai durar cerca de 1 hora e 30 minutos, com início em frente ao Supermercado São Vicente do bairro São Vito e término na Avenida Iacanga, passando pelas seguintes vias: Rua João Bernestein, Rua Orozimbo Machado, Rua Umberto Milani, Rua Gregório Luchiari, Avenida Antônio Pinto Duarte, Avenida da Saúde, Avenida Paulista, Avenida Brasil, Rua Itacolomi, Avenida Armando Salles de Oliveira e Avenida Iacanga.

“A passagem da tradicional Caravana da Coca-Cola é um dos momentos mais aguardados pelas famílias na época do Natal e estamos muito felizes em participar deste projeto pela sétima vez consecutiva. A população vai se encantar com os caminhões decorados e celebrar a magia dessa época tão especial”, disse o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.

