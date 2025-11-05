Inscrições para o Vestibular das Fatecs são prorrogadas até 14 de novembro

Candidatos têm até as 20 horas do último dia para se inscrever pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br; processo seletivo oferece vagas em mais de 100 cursos superiores gratuitos

‌As inscrições para o processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) foram prorrogadas e podem ser feitas até as 20 horas do dia 14 de novembro, pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br. A taxa de inscrição é de R$ 47. O exame será aplicado no dia 14 de dezembro.

Para o primeiro semestre de 2026, as Fatecs oferecem um total de 20.375 vagas, sendo 7.870 destinadas aos candidatos do Provão Paulista. Entre as novidades estão a criação de novos cursos de bacharelado e engenharia, além da implantação das Fatecs Ilha Solteira, Paulínia e Suzano.

O requisito para concorrer a uma vaga é ter concluído ou estar cursando o terceiro ano do Ensino Médio ou equivalente. Quem não atender a esse quesito pode participar como treineiro.

Inscrição

A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo site oficial. O candidato deve ler o Manual do Candidato, preencher a ficha de inscrição, responder ao questionário socioeconômico e optar pelo uso da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023, 2024 ou 2025, se desejar.

É possível escolher um curso como primeira opção e outro como segunda, em qualquer Fatec e período. O candidato também pode realizar até três inscrições distintas, mediante o pagamento da taxa correspondente a cada uma.

O pagamento pode ser feito em agências bancárias, via internet banking ou cartão de crédito, pela ferramenta Getnet, até 14 de novembro. A inscrição só será confirmada após a compensação do pagamento.

As Fatecs disponibilizam computador e acesso à internet para quem quiser fazer a inscrição. Cabe ao interessado entrar em contato com a unidade para saber datas e horários de atendimento.

Novidades

O Centro Paula Souza (CPS), responsável pela administração das 85 Fatecs, oferece 102 cursos superiores gratuitos no processo seletivo, incluindo seis opções inéditas, com 40 vagas cada uma, no período noturno:

·Educação Física – Fatec Esportes

·Engenharia Mecânica – Fatec Mogi Mirim

·Engenharia Civil – Fatec São Paulo

·Engenharia de Produção – Fatec São José dos Campos

·Ciência de Dados para o Agronegócio – Fatec Catanduva

·Gestão Pública – Fatec Itapevi

A relação completa de cursos, vagas e unidades está disponível no site do Vestibular das Fatecs.

Pontuação Acrescida

O Sistema de Pontuação Acrescida do CPS concede bônus de 3% para candidatos autodeclarados afrodescendentes, 10% para quem cursou integralmente o Ensino Médio em escola pública ou 13% para quem atende aos dois critérios.

Cabe ao candidato verificar na Portaria do Vestibular se tem direito à pontuação acrescida, pois a matrícula não poderá ser realizada e a vaga será perdida se as informações não atenderem às condições estabelecidas.

Mais informações estão disponíveis no site vestibular.fatec.sp.gov.br. Dúvidas podem ser esclarecidas pela Central do Candidato, nos telefones (11) 3471-4103 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-596-9696 (demais localidades).

Sobre o Centro Paula Souza – Autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Centro Paula Souza (CPS) administra as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e as Escolas Técnicas (Etecs) estaduais, além das classes descentralizadas – unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob supervisão de uma Etec –, em mais de 320 municípios. As Etecs atendem mais de 224 mil alunos nos Ensinos Técnico, Integrado e Médio. Nas Fatecs, o número de matriculados nos cursos de graduação tecnológica supera 91 mil estudantes. Além dos cursos técnicos e superiores de tecnologia, a instituição oferece Formação Continuada e Pós-graduação (stricto sensu e lato sensu).

