Piracema: Prefeitura de SBO patrulha para proteger reprodução dos peixes

A Piracema — período de reprodução dos peixes — teve início no sábado (1º). A partir de agora, a pesca em toda a bacia hidrográfica do Rio Paraná, na qual Santa Bárbara d’Oeste está inserida, passa a ter restrições.

Até o dia 28 de fevereiro de 2026, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Guarda Civil Municipal e do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), intensifica o patrulhamento para garantir a perpetuação das espécies, com foco nas represas Areia Branca, São Luiz e de Cillo — responsáveis pelo abastecimento do município.

O monitoramento e a fiscalização ocorrem por meio terrestre, aquático e aéreo, com o uso de drones e o apoio do Canil da Guarda Municipal. Pescadores flagrados em situação irregular serão conduzidos à Delegacia de Polícia e estarão sujeitos a sanções que incluem multa e pena de 1 a 3 anos de detenção.

Em caso de ocorrência ou denúncia, o munícipe pode entrar em contato pelos telefones (19) 3458-1388 ou 153.

A pesca durante a Piracema é proibida conforme a Lei Federal nº 9.605/98 e a Instrução Normativa nº 26/2009 do IBAMA. Nesse período, diversas espécies nativas sobem o curso dos rios, nadando contra a correnteza em busca do local ideal para desova e fecundação, momento em que ficam mais vulneráveis à captura. A palavra “piracema” tem origem no tupi e significa “a subida do peixe”.

