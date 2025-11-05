Saúde de Santa Bárbara promove Mês de Prevenção ao Câncer Bucal

A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do Setor de Saúde Bucal e do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), inicia nesta segunda-feira (3) o Mês de Prevenção ao Câncer Bucal. As ações têm o objetivo de diagnosticar precocemente alterações bucais suspeitas e aumentar as chances de cura por meio do encaminhamento para o tratamento adequado.

As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e os Complexos Regionais de Saúde realizarão diversas ações no período, com entrega de folders informativos, palestras e salas de espera ativas alusivas ao tema, além de avaliações odontológicas em pacientes atendidos regularmente e nos participantes das atividades. Algumas ações também serão estendidas a outros serviços da rede, vinculados à Atenção Especializada e à Urgência e Emergência.

Durante todo o mês, de segunda a sexta-feira, o CEO realizará avaliações por livre demanda, das 7h30 às 11 horas, com foco na identificação de lesões com sinais de possível malignidade e no encaminhamento para o especialista, quando necessário. O setor está localizado na Rua Antônio Frederico Ozanan, nº 45, na Vila Maria.

Em caso de dúvidas sobre os serviços, basta comparecer à UBS mais próxima da residência ou ao CEO para verificar o cronograma com os atendimentos e ações disponíveis.

O câncer de boca (também conhecido como câncer de lábio ou de cavidade oral) é um tumor maligno que afeta os lábios e estruturas da boca, como gengivas, bochechas, céu da boca, língua (principalmente as bordas) e a região sob a língua. É mais comum em homens acima dos 40 anos, sendo o quarto tumor mais frequente no sexo masculino na região Sudeste. A maioria dos casos é diagnosticada em estágios avançados.

De acordo com a Lei Federal nº 13.230, de 28 de dezembro de 2015, na primeira semana de novembro celebra-se a Semana Nacional de Prevenção ao Câncer Bucal, que tem como principais objetivos: estimular ações preventivas e campanhas educativas relacionadas ao câncer bucal; promover debates e outros eventos sobre políticas públicas de atenção integral aos portadores de câncer bucal; apoiar as atividades organizadas e desenvolvidas pela sociedade civil em prol do controle da doença; e difundir os avanços técnico-científicos relacionado.

