Loja São Vicente de Nova Odessa está totalmente repaginada e cheia de novidades

A unidade do Grupo São Vicente da cidade Nova Odessa está de cara nova. Com um investimento de R$10 milhões, a loja está mais moderna e será reinaugurada no próximo dia 24 de outubro com café da manhã a partir das 7h00 para clientes, autoridades, imprensa e convidados. A abertura oficial será às 8h00 com muitas ofertas especiais e exclusivas.

Em dezembro, a loja completará 12 anos de história na cidade, no mesmo endereço, na Avenida Ampélio Gazzeta, atuando sempre com objetivo de oferecer qualidade, variedade e preços justos para os clientes.

Com uma área de vendas de 2.620 m², a loja passou por diversas melhorias para oferecer uma experiência de compra ainda mais fluida. O layout foi completamente renovado com nova disposição dos produtos, a comunicação visual foi toda repaginada, a frente de caixa foi modernizada com telas touch e a loja ganhou ar-condicionado para maior conforto dos clientes. Com tantas novidades, mais 30 novos colaboradores foram contratados exclusivamente para esta nova fase da unidade.

Diversos setores tiveram mudanças significativas para oferecer uma melhor experiência ao cliente. A Padaria ganhou novo sortimento de produtos feitos cuidadosamente pelos padeiros e confeiteiros do SV e ainda traz a novidade da opção de autosserviço, onde o próprio cliente pode pegar os itens. O hortifruti recebeu novas bancas, iluminação direta e conta agora com uma variedade maior de produtos.

A tradicional adega está ainda mais completa, acompanhada por um setor com seleção especial de bebidas alcoólicas e muitas opções de bebidas geladas. A categoria de saudáveis ganha um espaço maior nas gôndolas com novo mix de produtos. Sucesso em outras unidades da rede, a loja de Nova Odessa conta agora com o “Espaço Café”, área aconchegante e dedicada para os clientes consumirem no local produtos como salgados, lanches, doces, pratos prontos, bebidas geladas e diversos tipos de cafés.

Para os apreciadores da culinária asiática, o “SV Oriental” traz sushis, sashimis, temakis, entre outras delícias fresquinhas, feitas exclusivamente pelo sushiman da loja. E para quem busca praticidade no dia a dia, a Rotisserie oferece uma grande variedade de pratos prontos.

Uma das maiores novidades está no Açougue, que recebeu o nome de “Praça da Carne”. A nova marca faz parte de um projeto com alto investimento feito pela rede envolvendo uma reestruturação sistêmica que integra as áreas operacional, comercial, pricing, recursos humanos e marketing. Entre os pilares estão: treinamento e capacitação da equipe com a implantação do Mestre Açougueiro para oferecer um atendimento ainda mais personalizado, padronização de processos do setor, reformulação visual do ponto de venda, inclusão de novos produtos e uma campanha de relançamento com identidade própria do açougue. Na Praça da Carne o cliente encontrará os melhores cortes para o dia a dia, para o churrasco, além de novos cortes premium e diferenciados. Tudo com a qualidade e preço justo que o São Vicente oferece.

