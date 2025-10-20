Morre Nelson Renovato, da merenda em Americana

Morreu este domingo o servidor da prefeitura de Americana Nelson Renovato.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Nota do sindicato pela morte do sr Nelson Renovato

O SSPMA lamenta profundamente a triste notícia sobre o falecimento do Servidor N. Renovato, da merenda (Educação), que nos deixou no último domingo, dia 19 de outubro. Companheiro dedicado, sempre desempenhando seu trabalho com responsabilidade e compromisso.

A diretoria do Sindicato expressa suas mais sinceras condolências e se solidariza com familiares e amigos neste momento de luto. Registramos também nossa gratidão ao companheiro Nelson por todos os anos de dedicação e serviços prestados ao município.

Leia + sobre partidos política regional