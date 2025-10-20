O DAE passa a ser comandado pelo então secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato Oliveira, e a Secretaria de Meio Ambiente será assumida pela gestora ambiental Andréa Cristina Fernandes Gonçales. O prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou nesta segunda-feira (20) mudanças na gestão do DAE (Departamento de Água e Esgoto) e da Secretaria de Meio Ambiente.

“Agradeço ao Marcos Morelli pela dedicação e profissionalismo ao longo de tantos anos na nossa gestão. Buscamos agora novas estratégias, colocando um gestor que teve muito sucesso no Meio Ambiente e vai levar essa experiência para a condução do DAE”, disse o prefeito. “A Andrea é uma excelente profissional e com certeza dará continuidade ao ótimo trabalho que vem sendo realizado pela secretaria”, completou Chico.

Fábio Renato Oliveira é formado em Gestão Pública e Gestão Ambiental

e atuou por mais de 20 anos como assessor parlamentar. Desde janeiro de 2021, é secretário municipal de Meio Ambiente.

Andréa Cristina Fernandes Gonçales é formada em Processamento de Dados e Gestão Ambiental e, desde janeiro de 2021, atua na assessoria direta do gabinete da Secretaria de Meio Ambiente.

