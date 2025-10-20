Educa Nova Odessa debate adultização infantil a partir do olhar do educador

Primeira edição reuniu mais de 500 profissionais da rede municipal para discutir o papel da escola na proteção e valorização da infância

Leia Mais notícias da cidade e região

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Educação, deu um importante passo em sua agenda de formação continuada com o lançamento do Educa Nova Odessa, um evento voltado à valorização e ao aperfeiçoamento dos profissionais da rede municipal. A primeira ação dessa iniciativa foi um encontro formativo que abordou um tema urgente e sensível: “O olhar do educador sobre a adultização infantil: ainda sabemos o que é ser criança?”.

O evento, que aconteceu na última quinta-feira (16/10) em duas edições, reuniu mais de 500 pessoas, entre gestores, coordenadores pedagógicos e professores, tendo como objetivo principal capacitar esses profissionais para identificar os sinais de adultização no comportamento das crianças, compreender seus impactos no desenvolvimento e, sobretudo, construir coletivamente estratégias para preservar a infância no ambiente escolar.

A palestra central foi ministrada pela especialista Luciana Maria Caetano, mestre e doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela USP, pesquisadora e professora do Instituto de Psicologia da universidade. Em sua exposição, ela abordou os desafios contemporâneos da infância, o impacto da adultização no desenvolvimento das crianças e o papel da escola na preservação das experiências essenciais da infância.

O vice-prefeito de Nova Odessa, Alessandro Miranda, o Minerinho, acompanhou o encontro e elogiou a iniciativa. “Esse evento mostra o compromisso com a educação humanizada. Valorizar os educadores é cuidar diretamente das nossas crianças. O Educa Nova Odessa chega para fortalecer a rede e reafirmar que a infância precisa ser vivida com leveza, brincadeiras e afeto”, destacou Minerinho.

“Discutir a adultização infantil a partir do olhar do educador é fortalecer aqueles que estão na linha de frente, protegendo e guiando nossos alunos. Esperamos que cada profissional tenha saído desse encontro mais inspirado a enxergar a infância com ainda mais sensibilidade”, destacou a secretária de Educação do município, Vania Cezaretto.

Rede municipal

A rede municipal de ensino de Nova Odessa é formada por 25 EMEBs, mais de 530 educadores e profissionais de apoio, além de 5.200 alunos. Neste ano, as escolas de Ensino Fundamental conquistaram o Selo Ouro no Compromisso Nacional com a Alfabetização, e seis delas foram reconhecidas com o Prêmio Excelência Educacional do Estado.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP