Azulejos: 10 inspirações para renovar a casa

Azulejos: uma tradição em constante reinvenção No portfólio das marcas Roca Cerámica e Incepa, a azulejaria surpreende com releituras modernas que reproduzem o feito à mão, mas com toda a resistência e durabilidade para um lar com mais personalidade A Série Murano, da Incepa, reproduz a aparência artesanal das cerâmicas da Veneza renascentista | Foto: Divulgação É inegável: os azulejos nunca sairão de moda. Porém, ao longo das décadas, eles ganham novas releituras com formatos, cores, estampas e materiais que se reinventam ano após ano, comprovando a sua versatilidade e a capacidade de se adaptar a qualquer estilo de decoração. A azulejaria surpreende com um novo olhar que reproduz o feito à mão, mas com a resistência e impermeabilidade do revestimento cerâmico. Dentro do portfólio da Roca Cerámica e da Incepa, marcas do Grupo LAMOSA no Brasil, a surpreendente variedade estilos confirma que os azulejos agregam estilo e personalidade aos mais diversos ambientes. Se antigamente seu uso se restringia a cozinhas e banheiros, hoje esses revestimentos conquistam cada vez mais espaço em outros cômodos da casa. Do retrô ao contemporâneo, conheça 10 linhas da Roca Cerámica e da Incepa que tornam o lar mais aconchegante e cheio de personalidade: Série Nostalgia – Incepa Os azulejos da Série Nostalgia, da Incepa, podem atender como cabeceira de cama. Seu formato 30 x 90 cm permite possibilidades inovadoras na arquitetura | Foto: Divulgação A estampa floral é um verdadeiro clássico da azulejaria. A Série Nostalgia leva esse charme atemporal para as paredes, combinando relevos geométricos e delicados grafismos florais. Seu design baseado na natureza é ideal para espaços reconfortantes de atmosfera romântica. Série Bisote – Roca Cerámica As placas cerâmicas da Série Bisote, da Roca Cerámica, no formato 7,5 x 15,4 cm são ideais para aplicação reta ou em amarração do tipo tijolinho | Fotos: Divulgação Inspirada nos subway tiles, que surgiram no início do século XX nas estações de metrô de Nova York, a Série Bisote apresenta revestimentos retangulares com bordas bisotadas. Disponível em duas cores neutras – Blanco e Negro –, a linha permite diferentes tipos de paginação, oferecendo versatilidade para composições clássicas ou contemporâneas. Série Modern – Incepa A aplicação com juntas mínimas de 1 mm na Série Modern, da Incepa, reforça a ideia de um painel único, formado por peças de 30 x 90 cm, permitindo criar projetos personalizados e exclusivos | Fotos: Divulgação A Série Modern flerta com as formas do Art Déco e com os grandes murais geométricos típicos da azulejaria modernista. A clássica combinação entre terracota e azul aparece em dez estampas distintas, oferecendo uma ampla variedade de composições e possibilidades de paginação. Série Sense – Roca Cerámica A Série Sense, da Roca Cerámica, apresenta quatro opções de cores: Velvet Pink, White, Neo Mint e Attol Blue | Fotos: Divulgação Inspirada na arquitetura clássica dos anos 60 e 70, a paleta de cores da Série Sense remete às Candy Colors, ou também conhecidas como tons pastel. Suas tonalidades suaves refletem a luz e deixam os ambientes mais leves, evocando a atmosfera vintage dos antigos azulejos. O formato 20 x 20 cm reforça esse caráter retrô, despertando memórias afetivas e criando uma conexão emocional com o espaço. Série Murano – Incepa Na Série Murano, da Incepa, recomenda-se aplicação com juntas de 1 mm. Disponível no formato 30 x 90 cm | Fotos: Divulgação Com inspiração na Veneza renascentista, a Série Murano revisita o aspecto artesanal da técnica italiana em que as cerâmicas eram decoradas e queimadas manualmente. Cores marcantes e estampas clássicas da época, aparência de desgaste natural e nuances destonalizadas reforçam o caráter lúdico da coleção, conferindo um ar nostálgico aos espaços. Série Olaria – Roca Cerámica Além do tom Coral da imagem, a Série Olaria, da Roca Cerámica, também é encontrada nas cores Blue, Denin, Green, Gris e White | Fotos: Divulgação O efeito vitrificado e acabamento irregular dos ladrilhos artesanais ganham destaque na Série Olaria. A paleta de cores levemente destonalizada reforça essa estética que exalta o charme dos azulejos feitos à mão. Série Moon – Incepa O dormitório é novamente um protagonista ao receber a Série Moon, da Incepa. Seu formato retangular 30 x 90 cm traz um toque moderno ao universo da azulejaria | Fotos: Divulgação Os padrões geométricos da Série Moon exploram uma escala neutra com tons de cinza que vai do branco ao preto. Versáteis, combinam facilmente com outras cores e materiais, permitindo composições equilibradas e atemporais. Série Vênus – Roca Cerámica A Série Vênus, da Roca Cerámica, apresenta o clássico formato 20 x 20 cm dos azulejos | Fotos: Divulgação O movimento Art Nouveau marcou a arquitetura do final do século XIX e início do XX. Inspirada no luxo e no glamour desse estilo, a Série Vênus apresenta revestimentos com desenhos orgânicos em tons metálicos sobre fundo acetinado. A paginação proporciona continuidade dos grafismos e resulta em um efeito óptico surpreendente. Série Sisal – Incepa A Série Sisal, da Incepa, traz estampas que reproduzem tramas de tecidos no formato 30 x 90 cm | Fotos: Divulgação Em uma proposta ousada da Incepa, a Série Sisal apresenta um patchwork de delicadas padronagens têxteis, levando a tapeçaria do chão para as paredes. Sua principal inspiração foram os tapetes manufaturados. Desta forma, a linha oferece composições que reproduzem com fidelidade as tonalidades e texturas das fibras naturais. Série Íris – Roca Cerámica A Série Íris, da Roca Cerámica, traz tridimensionalidade, ideal para projetos modernos. Seu formato hexagonal 15 x 17,5 cm reforça essa característica | Fotos: Divulgação A natureza é uma fonte inesgotável de inspiração para a arte e o design. A partir do movimento das correntes circulares da água foi concebida a Série Íris. O formato criativo traz três peças conectadas que se encaixam perfeitamente, fazendo com que as linhas do vórtex se encontrem e formem um desenho fluído.