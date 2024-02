Novinha de 15 já no tráfico no Monte Verde

Equipes da Guarda Municipal de Americana, em patrulhamento intensificado durante Operação Azul Marinho, no intuito de coibir toda e qualquer atividade criminosa no bairro Monte Verde/Milton Santos, se depararam com dois jovens pela rua, um de 19 anos e uma adolescente de 15.

Na abordagem, os guardas encontraram, em uma pochete, 32 eppendorff com cocaína, 3 buchas de maconha, 7 pedras de crack e a quantia de 62,00 reais em notas diversas. Indagada, a adolescente confessou estar traficando no local.

Já com o rapaz, no momento da abordagem segurava uma sacola amarela a qual continha 2 buchas de maconha, 45 eppendorff com cocaína e 59,00 reais em notas, dinheiro encontrado na capa do celular. Indagado, este também confessou que, juntamente com a adolescente, estaria traficando naquele local.

Diante das afirmativas, ambas as partes foram conduzidas ao CPJ, onde fatos narrados ao delegado de plantão, o qual determinou a elaboração do BO PC e ratificou a prisão em flagrante em desfavor do rapaz, ficando à disposição da justiça. Já a adolescente foi entregue à genitora após ser assinado o termo de responsabilidade.