Vídeo do Uzbequistão turbina fakenews de Damares

A senadora e ex-ministra Damares Alves partiu

para o ataque com novo vídeo de fakenews sobre o que acontece na ilha do Marajó. A senadora tenta impulsionar – outra vez – “campanha” contra abuso sexual infantil que já nasceu repleta de mentiras.

Bolsonaristas atacaram artistas como Xuxa, Patricia Pillar e Marcelo Tas. Para os bolsonaristas, estes e outros famosos de esquerda atacaram a Ex-ministra pediram sua cassação alegando que ela estava fazendo fakenews.

O vídeo que é divulgado nas redes e turbinou o debate foi feito no Uzbequistão. Pode se ver que não são carros do Brasil na filmagem.

Também tem sido usada uma cantora gospel e fake news para abrir caminho de missões de evangelização no Marajó.

