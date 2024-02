Endereço: 675 W 249th Street, Riverdale

Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 10h30 às 16h. Fechado às segundas-feiras

O Wave Hill é um jardim público e centro cultural no Bronx, com vista para o Rio Hudson e para as Palisades de New Jersey. Além dos jardins tradicionais que se espera, o lugar tem algumas surpresas, como caminhos ladeados por um tapete de flores silvestres brilhantes na primavera e uma piscina adornada com nenúfares e flores de lótus durante o verão e o outono. O Café at Wave Hill coroa esse espaço com uma atmosfera encantadora e uma variedade de doces caseiros, sopas e uma seleção rotativa de sanduíches e saladas para viagem, além de bebidas quentes e frias. O café utiliza ingredientes locais, muitos deles provenientes da Katchkie Farm, uma fazenda orgânica em Kinderhook, no Estado de Nova York.

The Pine Tree Café

Endereço: 2.900 Southern Boulevard, dentro do Jardim Botânico de Nova York

Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 10h às 18h. Fechado às segundas-feiras

O Jardim Botânico de Nova York é como um país das maravilhas para aqueles que gostam de estar em contato com a beleza da natureza. Com mais de 1 milhão de plantas em 100 hectares, é um local de estudo e pesquisa, bem como de encantamento e exploração. Dentro desse pulmão verde do Bronx, desfrute de deliciosas criações gastronômicas no Pine Tree Café. O local é cercado por uma coleção mundialmente famosa de pinheiros raros e incomuns da Ásia, Europa e América do Norte, com exemplares centenários de quase 30 metros de altura. O cardápio agrada toda a família com panini artesanal, pizza ao estilo napolitano, saladas exclusivas, doces e lanches.

STATEN ISLAND