Rafael Ralbrand tem exposição no Park City Sumaré

O Artista: Autodidata, Rafael Ralbrand começou a desenhar

na infância, e ao longo dos anos acumulou experiências profissionais que o fizeram evoluir para a carreira artística com obras presentes no Brasil e Espanha.

“Meu trabalho passa por uma série de etapas, como estudos aprofundados sobre cada temática, construção e manipulação de imagens digitais, acabamento com sub-pintura digital exclusiva, além de outras variantes que ocorrem ao longo da produção e evolução artística.”

Leia + sobre Famosos, artes e música

Cada criação é impressa em alta qualidade, em tela Canvas (Tela de Quadro) formando um conjunto perfeito entre tudo o que um processo digital pode oferecer aliado à clássica forma de “Obras de arte em quadros”.

A Exposição:

A partir de 22 de fevereiro, o Shopping ParkCity Sumaré recebe a exposição “Fé, Orgulho e Brasilidade” do Artista Visual Rafael Ralbrand, próximo à loja Renner e a visitação é gratuita!

A mostra reúne parte de suas obras em estilo contemporâneo e arrojado, com temas variados inspirados na Natureza, Fauna, Personalidades Brasileiras, além de outras temáticas, como Sacras e Obras Minimalistas.

Fora a Exposição você pode conhecer mais obras do catálogo através de seu instagram: ralbrand.art ou sua loja virtual: www.ralbrand.com.br

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP