PSB Americana faz plenária este domingo (25)

NOTA PARA IMPRENSA

O Partido Socialista Brasileiro – PSB de Americana convida

filiados, amigos e simpatizantes para sua Plenária Municipal, a realizar-se no dia 25 de fevereiro de 2024, às 10h00, na Subsede da APEOESP (Rua Peru, 210. B. Frezzarin), cuja pauta será:

– Eleições 2024;

– Análise da Conjuntura Municipal;

– Apresentação de Diretrizes ao Programa de Governo do PSB.

– Participação do Deputado Federal Jonas Donizete

Americana, 22 de fevereiro de 2024.

PEDRO SALVADOR

PRESIDENTE DO DIRETÓRIO MUNICIPAL

