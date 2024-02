Cana- Um homem que descumpriu medida protetiva contra

a ex-mulher foi detido por Guardas municipais na madrugada desta quinta-feira (22), em Santa Bárbara d’Oeste. A equipe de Apoio Tático prenderam um homem de 29 anos foi até a casa para importunar a mulher.

A equipe da GMSBO deteve o rapaz por volta da meia-noite, após solicitação via 153.

Mais notícias da cidade e região

vítima, ex-companheira do autor, tinha acabado de sair de casa sentido a rodovia, e os agentes encontraram o homem na Rua Emboabas, perto da residência dela no Parque do Lago.

O rapaz acabou sendo preso em flagrante e ficou recolhido na cadeia local.