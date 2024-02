Preocupações com a estabilidade financeira são comuns em qualquer área, inclusive na psicologia que, cada vez mais, é valorizada por conta da necessidade de se cuidar da saúde mental. Mas será que a profissão realmente dá dinheiro?

Segundo Danilo Suassuna, doutor em psicologia e diretor do Instituto Suassuna, que oferece pós-graduação e forma psicólogos atuantes, o mercado de trabalho na psicologia é competitivo, mas o profissional atuante consegue se destacar de algumas formas, especialmente investindo em uma boa formação. “Aqui no Instituto Suassuna, por exemplo, oferecemos uma formação sólida que ajuda qualquer profissional a ter confiança e agregar mais valor à sua sessão terapêutica”, explica.

De acordo com Danilo Suassuna, uma das principais queixas dos profissionais de psicologia é o baixo número de pacientes ou o baixo valor agregado à sessão terapêutica. “É por isso que, em um mercado de trabalho extremamente competitivo, estar em constante atualização e buscar por uma formação sólida são pontos necessários para quem quer se destacar”, ressalta, contando que há uma série de possibilidades de pós-graduação no Instituto Suassuna e as matrículas estão abertas.

Outra ação necessária para aumentar a receita no campo da psicologia, segundo Danilo Suassuna, é diversificar as fontes de renda. “Explore opções como supervisão, palestras ou publicação de livros. Não adianta colocar toda expectativa e esperar que toda sua renda venha de um só lugar. Tente diversificar. Por exemplo, aqui no Instituto também temos a editora. Você pode publicar seu livro e, com isso, ter uma renda extra. Existem várias formas de diversificar o modo como você ganha, não apenas sendo no consultório”, orienta.

O doutor em psicologia explica que é preciso investir o tempo todo mais para se tornar um profissional melhor e, além disso, é necessário ampliar a percepção quanto às possibilidades no campo da psicologia, que é muito vasto. “Muitas pessoas precisam de nós e não há apenas uma maneira de chegar até elas. É importante entender que a psicologia pode dar dinheiro sim, além de estabilidade, mas é necessário que se saiba como fazer isso. No Instituto Suassuna procuramos ajudar os profissionais a organizarem o consultório e a vida para serem cada vez mais bem sucedidos”, conta.