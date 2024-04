Novo centro comercial em Santa Bárbara terá espaço gastronômico

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou nesta sexta-feira (19) a implantação de um novo centro comercial e gastronômico na esquina das ruas Dona Margarida e General Câmara, no Centro. Detalhes sobre o projeto foram apresentados pelos responsáveis da empresa SBO Empreendimentos Imobiliários em reunião realizada nesta semana, no Gabinete do Prefeito.

O novo empreendimento fica localizado em uma das esquinas mais tradicionais da cidade e terá 2.500 m² de área de construção, com estacionamento no subsolo, térreo com lojas e 1º andar destinado à área gastronômica, com restaurante panorâmico. Com a operação, 60 empregos diretos serão gerados.

“Muitos barbarenses conhecem este local, em que várias ideias e propostas foram concebidas, com uma construção iniciada há décadas, mas que ficou parada e tornou-se um tabu na região central. Agora teremos um centro comercial, com lojas e prestação de serviço. É mais um vetor de desenvolvimento, somando esforços com quem já tem seu empreendimento na região central, demonstrando que Santa Bárbara está no caminho do progresso, gerando emprego e renda. As obras começam dentro de 30 dias”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

