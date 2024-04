O Rio Branco não repetiu a bela atuação em casa

das partidas anteriores e desta vez e só não decepcionou a torcida por conta de um gol aos 50 minutos dos segundo tempo. Gustavo Brandão marcou o gol de empate no apagar das luzes. Vitinho sofreu a falta que foi fatal para o time de Jaú.

Com o estádio lotacao com 4,6 mil pessoas, o time de Americana estava sendo derrotado pelo XV de Jau até os instantes finais mas ressurgiu para a disputa pelo acesso.

O time visitante dominou todo o primeiro tempo e anotou o primeiro gol aos 27′.

O Rio Branco voltou melhor para o segundo tempo, mas não conseguia furar a meta do goleiro verde e branco. O destaque da partida foi o goleiro do Galo da Comarca.

Mas o Tigre teve um pênalti a seu favor aos 49′ do segundo tempo e conseguiu renascer na disputa.

O jogo da volta acontece em Jau e o Rio Branco precisa vencer por qualquer placar para conquistar o acesso e ir para a final. O XV de Jau ainda não perdeu em casa.

