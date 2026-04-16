Em café da manhã na sede da pasta, Luiz Miguel Garcia afirmou que vai visitar todas as escolas e construir um plano de trabalho junto com diretores, coordenadores e professores

A Secretaria Municipal de Educação de Nova Odessa promoveu, na manhã desta quinta-feira (16), um café da manhã de acolhimento ao novo secretário da pasta, Luiz Miguel Martins Garcia. O encontro, realizado na sede da Secretaria, reuniu gestores escolares da rede municipal e marcou o início de uma nova fase de diálogo e construção coletiva.

Em tom receptivo, Luiz Miguel destacou sua trajetória na área educacional e se colocou à disposição de todos. “Trago uma experiência para colaborar com vocês, mas a colaboração de vocês também será fundamental para a minha caminhada. São os diretores, coordenadores e professores quem mais conhecem a Educação de Nova Odessa”, afirmou.

O novo secretário anunciou que visitará pessoalmente todas as unidades da rede para compreender a realidade de cada escola. “Precisamos definir juntos a escola que Nova Odessa deseja e ajustar isso ao orçamento. Meu desafio agora é ouvir vocês, organizar as demandas e construir um plano de trabalho para os próximos dois anos e meio de gestão”, disse ele.

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, participou do encontro e reforçou a confiança na escolha do novo secretário. “Ele tem graduação em Letras, mestrado e doutorado em Linguística Aplicada, mais de 30 anos como professor, foi dirigente municipal de Educação em Sud Mennucci e hoje preside a Undime, entidade nacional que representa os municípios junto aos governos federal e estaduais. Conhece os problemas da Educação e veio para agregar”, declarou ele.

O vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, também marcou presença no evento e destacou o perfil profissional do novo secretário. “Estou feliz com a chegada do Luiz Miguel porque ele tem qualidades técnicas importantes para a Educação. Ele também tem diálogo facilitado com setores governamentais e isso vai se refletir positivamente na Educação de Nova Odessa”, finalizou.