Trabalho conjunto entre as forças de segurança resultou na captura do suspeito em Americana.

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Nova Odessa desempenhou papel fundamental na identificação e prisão de um homem de 33 anos, acusado de cometer ao menos quatro crimes graves entre na região, incluindo roubos e estupros.

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O suspeito foi detido nesta quinta-feira (16) na Vila Rehder, em Americana, em uma ação integrada da Polícia Civil com apoio da GCM.

De acordo com as investigações, o criminoso abordava as vítimas com uma faca e praticava ameaças, roubos e violência sexual. A virada no caso ocorreu com a colaboração do trabalho de inteligência da Guarda Civil Municipal, que atuou no “garimpo” e análise minuciosa das imagens de câmeras de segurança dos locais onde os crimes foram cometidos, entre Nova Odessa e Sumaré.

O secretário de Segurança Pública de Nova Odessa, Carlos Eduardo Fanti, destacou a importância da atuação da GCM para o desfecho do caso. “Nossa equipe de inteligência conseguiu extrair detalhes das gravações, como tatuagens visíveis e características físicas do suspeito, que foram essenciais para a identificação. A tecnologia aliada ao trabalho dos nossos guardas fez a diferença”, afirmou.

Com base nas evidências reunidas pela GCM e pelas investigações da Polícia Civil, o delegado Edson Antônio dos Santos solicitou ao Poder Judiciário a prisão temporária do acusado. Nesta quinta-feira, o homem foi localizado em Americana, onde tentou fugir e reagiu com disparos contra as equipes, mas foi cercado e detido.

A ocorrência segue em andamento na delegacia de Nova Odessa, e o preso permanece à disposição da Justiça. A Prefeitura reforça seu compromisso com a segurança da população e o trabalho integrado entre as forças policiais e a Guarda Civil Municipal.