O Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Americana recebe, em 24 de abril, a oficina gratuita “Produção de Trilha Sonora para Audiovisual”. A atividade integra o Programa Pontos MIS, realizado no município em parceria entre a Prefeitura e o Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo. A oficina ocorre das 18h às 22h e são 20 vagas disponíveis.

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As inscrições estão abertas e devem ser feitas pelo telefone (19) 3408-4825 ou pelo e-mail [email protected].

Voltada para o público com 16 anos ou mais interessado em cinema e música, a oficina apresenta, de forma prática, os processos criativos e técnicos envolvidos na criação de trilhas musicais para audiovisual. Durante o encontro, os participantes acompanharão o desenvolvimento de uma trilha sonora em tempo real, explorando conceitos de composição, ambientação sonora e produção musical digital.

O ministrante Anderson Zeule vai utilizar o software Logic Pro e um controlador MIDI para demonstrar como é possível transformar ideias musicais em trilhas que dialogam com imagens, emoções e narrativas. Zeule é licenciado em música, estudou percussão erudita no Conservatório de Tatuí em 2012 e iniciou seus trabalhos de professor em uma das orquestras filarmônicas de São Paulo, onde atuou também com arranjos musicais. Professor titular de teoria musical e prática da ELM da Sociedade Pró-sinfônica (Orquestra Sinfônica de Limeira), também é produtor musical e trilhas da GAMAL Music e autor de dois livros publicados voltados à educação musical.

MAC e Mis

“O Programa Pontos MIS tem um papel de formação e difusão cultural importante na área do audiovisual e esta oficina, assim como as sessões, palestras e exposições, visa a formação de novos públicos para a cultura e para o cinema”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.