Os novos radares instalados pela Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), em pontos críticos do município começam a operar na próxima segunda-feira (17). Ao todo, 15 novos endereços passarão a contar com a fiscalização, que inclui controle de velocidade e avanço de sinal vermelho, enquanto nove pontos deixaram de ser monitorados (confira lista completa abaixo).

Os aparelhos começaram a ser instalados no mês de dezembro e, nas últimas semanas, passaram pelos procedimentos de aferição e homologação. Essas etapas garantem que o equipamento esteja funcionando corretamente e dentro das normas técnicas.

“A implantação desses novos radares faz parte do nosso compromisso em garantir mais segurança no trânsito de Americana. Os pontos foram escolhidos com base em estudos técnicos, priorizando locais com maior fluxo e risco de acidentes. É uma medida essencial para incentivar o respeito às leis de trânsito e proteger motoristas, ciclistas e pedestres. Contamos com a colaboração de todos para um trânsito mais seguro e humanizado”, destaca o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Os radares da Avenida Unitika, Rua Guilherme Schimidt, Avenida Raphael Vitta, Estrada Ivo Macris (Sobrado Velho) e Avenida da Saúde no cruzamento com a Rua Orlando Dei Santi foram realocados para a Avenida de Cillo nº 1.155 (sentido bairro/centro), Avenida Giaconda Cibin (bairro/centro), Avenida São Jerônimo no cruzamento com a Avenida Europa, Avenida Abdo Najar (centro/bairro) e Avenida Antônio Pinto Duarte (rodoviária).

Já os novos aparelhos de fiscalização foram instalados no semáforo do cruzamento da Avenida Antônio Pinto Duarte com a Avenida da Saúde (centro/bairro); semáforo do cruzamento da Avenida Europa com a Rua Florindo Cibin; semáforo do cruzamento da Avenida Monsenhor Bruno Nardini com a Rua Igaratá; Avenida Campos Sales (bairro/centro), próximo ao nº 508; Estrada Ivo Macris (dois sentidos), próximo ao Casarão; Avenida São Jerônimo, próximo ao nº 2.473 (centro/bairro); e Avenida Nove de Julho (dois sentidos), próximo ao Lar São Vicente de Paulo.

Novos pontos de radares:

Avenida de Cillo, nº 1.155 – bairro/centro (controle de velocidade – 50 km/h)

Avenida Giaconda Cibin – bairro/centro (controle de velocidade – 50 km/h e avanço de caminhões acima de três eixos)

Avenida Europa x Avenida São Jerônimo – dois sentidos (controle de velocidade – 60 km/h e avanço de sinal vermelho)

Avenida Abdo Najar – centro/bairro (controle de velocidade – 50 km/h)

Avenida Antônio Pinto Duarte x Avenida da Saúde – centro/bairro (controle de velocidade – 60 km/h e avanço de sinal vermelho)

Avenida Antônio Pinto Duarte (rodoviária) – bairro/centro (controle de velocidade – 60 km/h)

Avenida Europa (Tiro de Guerra) – bairro/centro (controle de velocidade – 60 km/h e avanço de sinal vermelho)

Avenida Monsenhor Bruno Nardini x Rua Igaratá – bairro/centro (controle de velocidade – 60 km/h e avanço de sinal vermelho)

Avenida Campos Sales, nº 508 – bairro/centro (controle de velocidade – 60 km/h)

Estrada Ivo Macris – dois sentidos (controle de velocidade – 60 km/h)

Avenida São Jerônimo, nº 2.473 – centro/bairro (controle de velocidade – 60 km/h)

Avenida Nove de Julho, nº 742 – dois sentidos (controle de velocidade – 50 km/h)

Equipamentos que foram retirados:

Avenida Unitika – dois sentidos (controle de velocidade – 60 km/h)

Rua Guilherme Schimidt – dois sentidos (controle de velocidade – 60 km/h

Avenida Raphael Vitta – dois sentidos (controle de velocidade – 50 km/h)

Estrada Ivo Macris, nº 1.080 – dois sentidos (controle de velocidade – 60 km/h)

Avenida da Saúde x Rua Orlando Dei Santi – (controle de velocidade – 50 km/h e avanço de sinal vermelho)

