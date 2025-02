Falta pouco para Arthur Miguel Inácio de Amaral, de apenas dois anos, conseguir a cirurgia para salvar sua vista. A cirugia que ele vai fazer foi marcada para o próximo dia 27, mas a família ainda precisa de R$ 3 mil para concluir os processos.

Ele foi diagnosticado com ambliopia e estrabismo desde o nascimento. Apesar de todo o acompanhamento realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), Arthur ainda não conseguiu realizar a cirurgia necessária para evitar a perda total da visão.

Ele estava na fila do SIRESP (Sistema de Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo) e depois de mais de um ano ainda não foi chamado.

Faltam R$ 3 mil pra Arthur

A longa espera tem piorado o quadro do menino, que está perdendo a visão gradativamente, tornando a situação ainda mais crítica.

Preocupada com a saúde do filho e temendo que os danos à visão se tornem irreversíveis, a mãe de Arthur, Jéssica, decidiu mobilizar uma vaquinha online para arrecadar R$ 15.000, valor necessário para custear a cirurgia de Arthur em caráter particular.

Mais notícias da cidade e região

“Estamos correndo contra o tempo para que o Arthur não fique cego. O diagnóstico foi feito cedo, mas a espera pela cirurgia está fazendo com que a condição dele piore a cada dia. Não podemos esperar mais”, desabafa Jéssica.

A comunidade já está se solidarizando com a causa e ajudando na divulgação da vaquinha, mas a família ainda precisa do apoio de mais pessoas para alcançar o valor necessário para a cirurgia.

Como ajudar:

As doações podem ser feitas através pix para a mamãe Jéssica Chave Pix (19) 99315-3637. Toda contribuição será essencial para garantir que Arthur receba o tratamento necessário a tempo de salvar sua visão.