Novos radares sorrirão pra você a partir do dia 17

Os novos radares instalados pela Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), em pontos críticos do município começam a operar no dia 17 de fevereiro. Ao todo, 15 novos endereços passarão a contar com a fiscalização, que inclui controle de velocidade e avanço de sinal vermelho, enquanto nove pontos deixaram de ser monitorados (confira lista completa abaixo).

Os aparelhos começaram a ser instalados no mês de dezembro e, nas últimas semanas, passaram pelos procedimentos de aferição e homologação. Essas etapas garantem que o equipamento está funcionando corretamente e dentro das normas técnicas.

“A implantação dos novos radares faz parte do nosso compromisso em aumentar a segurança no trânsito e reduzir os riscos de acidentes em pontos críticos da cidade. Essa fiscalização é fundamental para garantir mais proteção aos nossos motoristas e pedestres. Seguimos trabalhando para melhorar a mobilidade urbana e tornar o trânsito de Americana mais seguro e humanizado”, explicou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Os radares da Avenida Unitika, Rua Guilherme Schimidt, Avenida Raphael Vitta, Estrada Ivo Macris (Sobrado Velho) e Avenida da Saúde no cruzamento com a Rua Orlando Dei Santi foram realocados para a Avenida de Cillo nº 1.155 (sentido bairro/centro), Avenida Giaconda Cibin (bairro/centro), Avenida São Jerônimo no cruzamento com a Avenida Europa, Avenida Abdo Najar (centro/bairro) e Avenida Antônio Pinto Duarte (rodoviária).

Já os novos aparelhos de fiscalização foram instalados no semáforo do cruzamento da Avenida Antônio Pinto Duarte com a Avenida da Saúde (centro/bairro); semáforo do cruzamento da Avenida Europa com a Rua Florindo Cibin; semáforo do cruzamento da Avenida Monsenhor Bruno Nardini com a Rua Igaratá; Avenida Campos Sales (bairro/centro), próximo ao nº 508; Estrada Ivo Macris (dois sentidos), próximo ao Casarão; Avenida São Jerônimo, próximo ao nº 2.473 (centro/bairro); e Avenida Nove de Julho (dois sentidos), próximo ao Lar São Vicente de Paulo.

Novos pontos:

Avenida de Cillo, nº 1.155 – bairro/centro (controle de velocidade – 50 km/h)

Avenida Giaconda Cibin – bairro/centro (controle de velocidade – 50 km/h e avanço de caminhões acima de três eixos)

Avenida Europa x Avenida São Jerônimo – dois sentidos (controle de velocidade – 60 km/h e avanço de sinal vermelho)

Avenida Abdo Najar – centro/bairro (controle de velocidade – 50 km/h)

Avenida Antônio Pinto Duarte x Avenida da Saúde – centro/bairro (controle de velocidade – 60 km/h e avanço de sinal vermelho)

Avenida Antônio Pinto Duarte (rodoviária) – bairro/centro (controle de velocidade – 60 km/h)

Avenida Europa (Tiro de Guerra) – bairro/centro (controle de velocidade – 60 km/h e avanço de sinal vermelho)

Avenida Monsenhor Bruno Nardini x Rua Igaratá – bairro/centro (controle de velocidade – 60 km/h e avanço de sinal vermelho)

Avenida Campos Sales, nº 508 – bairro/centro (controle de velocidade – 60 km/h)

Estrada Ivo Macris – dois sentidos (controle de velocidade – 60 km/h)

Avenida São Jerônimo, nº 2.473 – centro/bairro (controle de velocidade – 60 km/h)

Avenida Nove de Julho, nº 742 – dois sentidos (controle de velocidade – 50 km/h)

Equipamentos que foram retirados:

Avenida Unitika – dois sentidos (controle de velocidade – 60 km/h)

Rua Guilherme Schimidt – dois sentidos (controle de velocidade – 60 km/h

Avenida Raphael Vitta – dois sentidos (controle de velocidade – 50 km/h)

Estrada Ivo Macris, nº 1.080 – dois sentidos (controle de velocidade – 60 km/h)

Avenida da Saúde x Rua Orlando Dei Santi – (controle de velocidade – 50 km/h e avanço de sinal vermelho)

