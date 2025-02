Ventilação em ambientes comerciais; essencial à saúde em épocas de maior movimento

Muita ventilação. Neste ano, cidades como São Paulo e Rio de Janeiro já enfrentaram recordes de calor. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a capital paulista registrou 33,8°C, enquanto na capital fluminense os termômetros chegaram a 38,7°C, dando uma prévia do que o verão promete nesta estação.

Com a movimentação intensa em restaurantes e shoppings, impulsionada pelas férias e pelo carnaval, garantir uma ventilação adequada nesses espaços torna-se uma prioridade essencial, impactando diretamente o conforto e a segurança de clientes e funcionários. Seja em áreas de trabalho ou de convivência, a climatização eficaz é indispensável para assegurar o bem-estar e a saúde de todos que frequentam esses ambientes.

Esse recurso é ainda mais necessário em espaços sem janelas ou localizados em subsolos, onde a circulação natural do ar é limitada. Nessas situações, é fundamental contar com equipamentos que promovam essa circulação de maneira mecanizada.

“A ventilação eficaz é imprescindível, pois, além de proporcionar conforto térmico, ajuda a evitar problemas de saúde. É essencial que estabelecimentos sem circulação natural adotem exaustores, climatizadores ou ventiladores. O mais importante é que esses equipamentos sejam projetados para suportar condições adversas e garantam durabilidade”, afirma Drauzio Menezes, diretor da Hercules Motores Elétricos.

De acordo com Menezes, para que esses equipamentos sejam resistentes e operem com segurança, é necessário que tenham motores elétricos, pois são eles que permitem o funcionamento dessas aplicações. “Na Hercules, oferecemos motores especialmente desenvolvidos para essas aplicações.

O modelo mais utilizado é o IP 55, protegido contra poeira e jatos de água, disponível nas versões monofásica e trifásica. Esses motores operam, em geral, em regime contínuo S1 e no modo AIR OVER, sem ventilação forçada, o que é ideal para ambientes comerciais que recebem grande volume de pessoas diariamente, além de contarem com certificação ISO 9001 e rendimentos aprovados pelo Inmetro”, explica o diretor.

Além desses recursos, o Guia da OMS para Melhoria da Ventilação em Espaços Fechados, lançado durante a pandemia e ainda relevante atualmente, destaca a importância de promover a ventilação cruzada sempre que possível. Outra recomendação é o uso contínuo de purificadores de ar com filtros de partículas, uma medida eficaz para melhorar a qualidade do ar em ambientes fechados.

