Kifu vai a SP por enchente e Fontes cobra ar condicionado no Hospital

O presidente da Câmara barbarense, Júlio César Kifú, esteve em São Paulo na última quarta-feira (05/02), acompanhado do vereador Alex Dantas, também do PL, para cumprir uma série de agendas institucionais na capital paulista. Entre os compromissos, foi protocolado um ofício na Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, solicitando uma reunião com o secretário da pasta.

O objetivo do encontro é debater questões relacionadas às políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência no município, com ênfase na Educação Especial.

Fala Kifu

“A ideia é que, em uma futura reunião, secretários municipais possam participar da discussão para compreender as diretrizes estaduais, avaliar pontos de melhoria e identificar possíveis apoios do governo do Estado”, afirmou Kifú, ressaltando que a intenção dos parlamentares é obter mais informações a respeito das adequações necessárias, quais pontos precisam de melhorias e em quais aspectos o Estado pode contribuir com Santa Bárbara d’Oeste.

Leia + sobre política regional

Nos últimos dias, a Educação Especial tem sido um tema amplamente debatido na cidade, levantando questionamentos sobre a estrutura, o atendimento e as políticas adotadas. Dessa forma, a reunião com a Secretaria Estadual se apresenta como um caminho para fortalecer as ações locais e buscar suporte para aprimorar os serviços ofertados.

Secretaria

A Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência tem a missão de formular e implementar políticas públicas voltadas à inclusão e ao atendimento das pessoas com deficiência, promovendo acessibilidade, educação inclusiva, qualificação profissional e outras iniciativas que garantam igualdade de direitos e oportunidades.

Fontes cobra informações sobre ar-condicionado quebrado no Velório Municipal

O vereador Carlos Fontes (União Brasil) protocolou o Requerimento nº 56/2025 solicitando informações à Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste sobre o ar-condicionado do Velório Municipal Berto Lira, que, segundo relatos de munícipes, está quebrado há algum tempo.

No documento, o parlamentar destaca que tem recebido reclamações de cidadãos sobre o problema, que tem causado grande desconforto, especialmente devido às altas temperaturas registradas nos últimos dias.

Diante disso, Carlos Fontes questiona há quanto tempo o equipamento está inoperante, qual o prazo previsto para seu conserto ou substituição e se existe um plano de manutenção preventiva para os aparelhos de ar-condicionado nas unidades municipais. O vereador também solicita outras informações pertinentes sobre o tema.