O Bloco do Croco anuncia sua programação oficial de Carnaval, que contará com três dias de folia em Americana, nos dias 28 de fevereiro, 1 e 2 de março. Os organizadores prometem um carnaval alegre, familiar e repleto de músicas tradicionais de diversas regiões do Brasil.

A proposta do Bloco do Croco é sedimentar o carnaval na cidade, oferecendo uma opção divertida para aqueles que desejam mergulhar na folia.

Kbça do Bloco

“Somos gratos pelos parceiros e patrocinadores que acreditaram na nossa proposta de fazer e ajudar o carnaval em Americana. Estamos muito felizes e ansiosos para que as pessoas se divirtam com segurança no Bloco do Croco”, disse Anderson Kbça, um dos organizadores do Croco.

Programação:

– 28 de fevereiro (sexta-feira): Concentração em Americana na Cervejaria Seven Hands, com atração do DJ Viny Blanco. A entrada é gratuita.

– 1 de março (sábado): Concentração no Bar do Pezão, com DJ Viny Blanco. A entrada é gratuita.

– 2 de março (domingo): Baile do Croco na Vibes Coffee Shop em Americana, com show ao vivo do renomado músico Maikão e DJ Viny Blanco nos toca-discos. Ingressos antecipados pelo Sympla.

O Bloco convida todos a participarem dessa grande celebração e promete momentos inesquecíveis para toda a família. Venha viver a alegria do carnaval conosco!

Outras informações: site , Instagram @CrocodiloGangue e Whatsapp 19 99586-6071.

