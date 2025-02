Nova Odessa tem blitz de alerta contra cerol x moto

A Guarda Civil de Nova Odessa realiza este início de 2025 ação voltada para a segurança dos motociclistas tomarem cuidado com cerol. O motoristas que trafegam diariamente pelas ruas e avenidas da cidade, geralmente a trabalho, serão abordados. Trata-se da Campanha “Proteja-se das Linhas Cortantes”, de orientação e incentivo à instalação de antenas corta-linha nas motocicletas.

Trata-se do famigerado e letal “cerol” e da “linha chilena”, cujo uso é terminantemente proibido na cidade conforme a Lei Municipal nº 3.025/2016.

Durante a campanha, que acontece entre a segunda quinzena de janeiro e a segunda quinzena deste mês de fevereiro, os patrulheiros estão semanalmente nas ruas de Nova Odessa promovendo blitze educativas, distribuindo folders informativos e orientando os condutores sobre a importância do uso da antena corta-linha.

Segundo Luciel de Oliveira, comandante da Guarda Municipal, os pontos das blitze são escolhidos estrategicamente, sempre em vias de maior fluxo de veículos. “O uso do cerol é crime e pode causar acidentes fatais. Por isso, pedimos que os motociclistas se protejam e equipem suas motos com a antena corta-linha. Contamos com a colaboração de todos para um trânsito mais seguro e para a preservação da vida humana”, comentou o experiente GCM.

Natal e o cerol

Para o secretário-adjunto de Segurança do Município, Silvio Natal, a iniciativa da campanha da GCM “é louvável, visto que a preservação da vida é o objetivo maior de qualquer órgão de Segurança”.

“A gente está desenvolvendo essa campanha a fim de orientar e também conscientizar as pessoas a não utilizarem as linhas cortantes, bem como incentivar o motociclista a adotar esse equipamento de proteção que pode salvar sua vida. Por isso, a receptividade dos motociclistas tem sido muito positiva, eles têm até mesmo compartilhado as informações”, afirmou.

“OUTRO LADO”

Esta não é a única iniciativa da GCM de Nova Odessa contra o uso e os riscos do cerol. A proibição e os riscos à vida representados pela linha cortante são tema recorrente também das palestras nas escolas municipais promovidas no âmbito do Projeto “Anjos da Escola”, ação educativa e preventiva contra atos violentos no interior de unidades escolares promovida em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.

A iniciativa vai além da simples ronda “escolar diária” e da orientação de trânsito aos pais, pois também coloca os agentes municipais no interior das unidades da Rede Municipal de Ensino, falando com alunos sobre temas relevantes – como cidadania, as consequências do uso do cerol, o combate ao vandalismo, ao dano ao patrimônio público e ao bullying.

São atendidas desde as creches até os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental – ou seja, todos os 5,3 mil alunos das 25 unidades da Rede Municipal. Os telefones da GCM (Guarda Civil Municipal) são o (19) 3466-1900 e o 153.

Leitinho acompanha capacitação dos 190 profissional da Merenda Escolar Municipal de Nova Odessa

O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) participou nesta sexta-feira (07/02/2025) da recepção e capacitação das equipes do Setor de Merenda Escolar da Prefeitura de Nova Odessa para o 1º semestre do novo ano letivo. Cerca de 190 profissionais, entre servidores e funcionários de uma empresa contratada, participaram do encontro, no Teatro Municipal Divair Moreira, no Jardim das Palmeiras. As aulas na Rede Municipal recomeçam na segunda-feira, dia 10.

A capacitação foi promovida pelas nutricionistas responsáveis pelo Setor da Merenda Escolar, doutora Juliana Pissaia Savitsky e Camila Frederico de Oliveira. Foram abordados temas como as boas práticas de produção e manipulação de alimentos, a fim de melhorar cada vez mais os processos na cozinha e garantir a qualidade higiênico sanitária dos alimentos ofertados.

“Falamos sobre as necessidades nutricionais dos alunos e formas de abordagem e acompanhamento, incluindo diabetes, obesidade, alunos celíacos ou com seletividade alimentar”, explicou Juliana.

Ao lado do secretário municipal de Educação, Assis das Neves Grillo, o prefeito elogiou o trabalho da equipe, destacando que a Merenda Escolar servida pela Prefeitura a seus 5,3 mil alunos é “da melhor qualidade, feita com amor e respeito”.

“Vocês garantem o alimento diário de mais de 5 mil alunos, em 25 creches e escolas públicas. Fora as ONGs que atendemos e os projetos que a nossa Merenda Escolar toca. É não é só preparar o alimento e entregar na mão da criança – é muito mais do que isso”, afirmou Leitinho.

O chefe do Executivo Municipal aproveitou para elogiar também o trabalho da coordenadora da Merenda Escolar, a nutricionista concursada, doutora em Nutrição e professora universitária Juliana Pissaia Savitsky. “É uma grande profissional, uma amiga, uma pessoa que tem uma carreira brilhante à frente da nossa Merenda Escolar. Parabéns por seu trabalho, sua dedicação às nossas crianças e seu amor pela Rede Municipal de Educação de Nova Odessa”, completou o prefeito.

Atualmente, a Prefeitura de Nova Odessa mantém 26 unidades na Rede Municipal de Educação, que atendem atualmente a cerca de 5,3 mil alunos com idades de zero a 10 anos – mais os jovens e adultos da EJA (Educação de Jovens e Adultos). São 13 unidades de Creche, Berçário e Pré-Escola e 12 de Pré-Escola e Ensino Fundamental 1 (do 1º ao 5º ano).